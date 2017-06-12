Около пяти тысяч человек примут участие в гей-параде в Киеве

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Глава общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник сообщила, что в "марше равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве примут участие около пяти тысяч человек.

"Марш начнется с 9 утра на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской. В этом году марш "КиевПрайд" был увеличен до одного километра… В этом году мы рассчитываем на пять тысяч участников", — сообщила на пресс-конференции в понедельник Панухник.

Она добавила, что организаторы находятся в тесном контакте с городскими властями и полицией для обеспечения безопасности участников мероприятия.

"Мы согласовали все детали относительно обеспечения общественного правопорядка и гарантирования безопасности участникам акции. Мы уверены, что как организаторы, так и правоохранительные органы приложат максимальные усилия для того, чтобы эта акция состоялась мирно и без каких-либо провокаций", — сказала Панухник. По ее словам, к охране марша будет привлечено более 6 тысяч сотрудников полиции, еще около 50 волонтеров будут следить за тем, чтобы в середине колонны не было провокаций.

Организаторы марша также сообщили, что в этому году участники марша выйдут на улицы Киева под лозунгом "Страна для всех". Они также призвали своих оппонентов воздержатся от провокаций и не пытаться физически препятствовать акции.

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Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.