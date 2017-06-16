"Это шабаш извращенцев". Нардеп увидел в ЛГБТ-марше угрозу нацбезопасности

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук перечислил десять причин, чтобы не проводить "Марш равенства" в Киеве. В их числе — угроза национальной безопасности.

Проведение "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в нем намерены принять участие около 5 тысяч человек. Националистические силы планируют сорвать его проведение, однако не намерены нападать и "устраивать городское сафари" в отношении участников акции.

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"Я никогда не вмешивался и не собираюсь вмешиваться в чью-то частную жизнь, но в то же время я выступаю за категорический и полный запрет пропаганды сексуальных извращений", — гласит 1-й пункт из десяти, которые размещены на странице Мосийчука в Facebook.

Во 2-м пункте он отмечает, что проведение ЛГБТ-марша аморально, так как в стране проходит АТО.

"Радикал" считает неправильным проводить подобный марш в стране, где большинство людей живет за чертой бедности (номер 3). Он также добавил, что "наша мать-церковь должна дать адекватную оценку народным депутатам, которые будут участвовать в этом шабаше извращенцев" (номер 4).

"Киевгейпрайд не имеет ничего общего с защитой прав человека, а, наоборот, является попыткой агрессивного меньшинства навязать свое извращенное мировоззрение большинству украинцев", — написал Мосийчук (номер 5).

В пункте 6 он напомнил, что "как отец двух детей считаю своим долгом защищать их и всех украинских детей в целом от агрессивной пропаганды сексуальных извращений".

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По мнению нардепа, ЛГБТ-марш — идеологическая диверсия, направленная против традиционных основ украинской нации, что несет угрозу национальной безопасности" (номер 7).

В пункте 8 "радикал" отметил, что общество равных возможностей должно предусматривать не агрессивную пропаганду сексуальных извращений, а прежде всего равное отношение к людям, которые имеют особые потребности (инвалиды).

Мосийчук добавил, что акции, подобные "КиевПрайду", раскалывают общество и провоцируют противостояние мягко говоря, не уместны (пункт 9).

"Если в этом году во время проведения Киевгейправда прольется хоть капля украинской крови, политическую и уголовную ответственность должны нести народные депутаты, которые будут принимать участие в этом извращенном шабаше", — заключил народный депутат.

Игорь Мосийчук/Facebook, 16 июня 2017