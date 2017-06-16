Движение транспорта ограничат во время "Марша равенства" в Киеве

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Движение транспорта в центре Киеве в воскресенье временно ограничат в связи с проведением "Марша равенства" представителей ЛГБТ-сообщества, сообщается на сайте городской администрации.

Проведение "Марша равенства" запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в мероприятии намерены принять участие около 5 тысяч человек. Полиция в этот день планирует значительно усилить меры безопасности. Amnesty International призвала обеспечить безопасность "Марша равенства" в Киеве. В ООН ранее заявили, что обеспокоены негативным отношением к ЛГБТ-сообществу в Украине, и выразили надежду, что парад пройдет спокойно.

"Восемнадцатого июня с 06.00 до 14.00 в центральной части столицы временно ограничат движение транспортных средств в связи с проведением "Марша равенства", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, на этот период также будут внесены изменения в маршруты движения городского транспорта, пути следования которого проходят в местах проведения мероприятия.