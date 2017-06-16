Накануне ЛГБТ-марша. Секс-меньшинства, нападения и безнаказанность

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Декларирование искренней приверженности европейским ценностям и их обеспечение в реальной жизни в Украине почти всегда — не одно и то же. Если в цивилизованной Европе тема таких незыблемых принципов, как свобода слова и совести даже не обсуждается, то у нас о них можно узнать разве что из пламенных речей политиков.

Но, после того как ЕС открыл для украинцев свои двери представителям власти придется удвоить количество лапши для ушей зарубежных партнеров. Особенно в таких пикантных вопросах, как обеспечение прав сексуальных меньшинств, что в Европе контролируют с особым вниманием. Учитывая, с какой «любовью» украинские радикалы относятся к представителям ЛГБТ, власти нужно серьезно подумать, чтобы решить этот вопрос. Тем более, что правозащитники уже вовсю бьют тревогу — те, кто нападает на геев и лесбиянок в Украине почти всегда остаются безнаказанными.

Волна нападений

Так, по словам председателя правления Центра информации о правах человека Татьяны Печончик, за последние три года ни одно из зафиксированных нападений, угроз и избиений активистов ЛГБТ не было расследовано, а виновные — не привлечены к ответственности.

"Мы зафиксировали волну нападений и физического насилия по отношению к различным группам активистов. Одной из групп, которая систематически подвергались такому преследованию, является ЛГБТ-активисты и активистки — люди, которые являются наиболее заметными и активно отстаивают права сообщества. В целом ряде случаев полиция не стала возбуждать уголовное дело или неправильно квалифицировала нападения, не усматривая в них гомофобных мотивов", - рассказала правозащитница.

По ее словам, отсутствие эффективного расследования со стороны правоохранительных органов и тотальная безнаказанность преступников ведут к совершению ими новых преступлений и раскручиванию спирали насилия. В большинстве случаев угрожающая ситуация вынуждает представителей ЛГБТ покинуть Украину и уехать за границу.

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Системная проблема

О том, что правохранительные органы предпочитают закрывать глаза на преступления против представителей секс-меньшинств говорит и координатор проектов Freedom House в Украине Зорян Кись.

"Это системная проблема, корень которой в отсутствии законодательства о преступлениях на почве ненависти и нежелании правоохранителей менять существующую практику. В Украине не работает статья 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам — Ред). Нападения на представителей ЛГБТ квалифицируют как хулиганство и "спускают на тормозах", — говорит активист.

Сквозь пальцы

В защиту правохранителей выступила адвокат Оксана Гузь. По ее мнению, полиция не квалифицирует нападения на ЛГБТ-активистов как преступления на почве ненависти, поскольку ей проще доказать вину по другой квалификации. Кроме того — не хватает соответствующей подготовки полицейских, понимания специфики расследования.

Тем не менее, по мнению представителей западных правозащитных структур, именно безнаказанность и попустительство со стороны власти является основной причиной проблемы.

"Несмотря на то, что в последние годы наблюдается прогресс в защите прав ЛГБТ, активисты все еще получают угрозы и подвергаются нападениям. Чувствуя полную безнаказанность, радикальные группы уже помешали проведению многих мероприятий в Украине", — заявила Оксана Покальчук, исполнительный директор Amnesty International Украина.

О том, что на преступления радикалов в Украине смотрят сквозь пальцы говорит и представительница Хельсинского Фонда по правам человека Катажина Венцель.

"К сожалению, страны часто не расследуют угрозы, физическое насилие и повреждения имущества ЛГБТ-активистов, не устанавливают личности преступников, а уголовные производства — если и нарушаются — часто не заканчиваются привлечением виновных к ответственности", - утверждает она.