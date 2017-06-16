Полиция Киева перешла на усиленный режим работы из-за байкеров и гей-парада

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В связи с проведением массовых мероприятий в Киеве столичная полиция будет работать в усиленном режиме в период с 16 по 18 июня, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

"Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок в Киеве во время международной встречи байкеров и "Марша равенства", — заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Для охраны правопорядка в эти дни привлекут около 5 000 полицейских, среди которых и сотрудники подразделений особого назначения Главных управлений Национальной полиции из разных областей Украины, преподаватели и курсанты Национальной академии внутренних дел, 1 600 военнослужащих Нацгвардии Украины.

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Открытие съезда любителей мотоциклов и презентация деятельности байкерского клуба Hells Angels запланированы на 16 июня 2017 года. Основным мероприятием встречи станет мотопробег по улицам города, который состоится 17 июня, в котором примут участие до 1500 мотоциклистов.

В воскресенье, 18 июня, с 10.00 до 13.00 в Киеве запланировано проведение "Марша равенства". По информации организаторов, в мероприятии примут участие до 5 000 граждан. В местах проведения мероприятия будут установлены заградительные турникеты, перекрытия и фильтрационные границы. Также будут действовать 4 контрольно-пропускных пункта с металлоискателями, на которых будет пропускной режим и превентивные полицейские меры. В частности, правоохранители выборочно проверять документы и содержимое сумок участников марша.

По маршруту проведения марша будут работать 10 групп быстрого реагирования и будут дежурить 2 усиленные следственно-оперативные группы. Кроме того, на охрану публичной безопасности привлекут 12 конных всадников полиции и кинологов со служебными собаками. Усилят охрану и на станциях метрополитена "площадь Льва Толстого", "Театральная", "Золотые Ворота" и "Университет", которые находятся недалеко от места проведения "Марша равенства".

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Ранее сообщалось, что организаторы гей-парада в Киеве определились с маршрутом отхода участников мероприятия с места события. Для этого вход на одну из станций временно ограничат — будут пропускать исключительно тех, кто будет возвращаться с акции.