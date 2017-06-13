КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. ООН обеспокоена негативным отношением к ЛГБТ-сообществу в Украине, заявила во вторник на брифинге глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

Ранее глава общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник заявила, что около 5 тысяч человек примут участие в "Марше равенства" ЛГБТ-сообщества, который пройдет 18 июня в Киеве.

"Нас очень беспокоит отношение к сексуальным меньшинствам… Недавно Киев провел "Евровидение" под лозунгом Celebrate diversity ("праздновать разнообразие"). Мы надеемся, что это действительно будет соблюдаться во время гей-парада, который пройдет 18 июня", — заявила Фрейзер, представляя квартальный отчет мониторинговой миссии.

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Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.

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