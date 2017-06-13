Толерантность по-украински. Непростая история гей-прайдов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



В предвкушении

В воскресенье, 18 июня, ЛГБТ-активисты намерены провести в центре Киева третий по счету Марш равенства, тема которого – "Страна для всех! На этот раз организаторы даже рассчитывают собрать вдвое больше участников – около 5 тысяч человек.

Глава общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник сообщила, что Марш начнется с 9:00 утра на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской.

Как всегда самыми ярыми противниками выступают правые организации.

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Пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский уже заявил, что в противовес гей-параду "неизвестные патриоты" в Киеве собирают свой митинг. Похоже, будет не на шутку горячо.

"Кто организатор — неизвестно, но инициатива хорошая. Я считаю, что правые силы — "Правый сектор", ВО "Свобода", "Национальный корпус", ОУН, С14, добровольцы и военнослужащие, которые по тем или иным причинам будут в Киеве — должны поддержать", — написал Скоропадский.

Нацгвардия, рамки и оцепление

Нацполиция заверила, что защитит участников готовящегося марша в Киеве и пообещала высокий уровень безопасности. Предполагается, что охранять марш будут 6000 полицейских.

Поддержать и защитить участников Марша равенства в Киеве ранее призвали 15 послов стран ЕС, а также Британии и США. С призывом защитить участников марша обратилась к правоохранителям и депутат Европарламента Ребекка Хармс.

Как всегда неспокойно

В этом году гей-парад, а также прайд-неделю намерены провести и в Одессе. Мероприятия намечены с 8 по 13 августа. Как сообщили в организации Гей-альянс Украина, программа ОдессаПрайда-2017 будет включать в себя работу дискуссионных площадок, образовательные воркшопы и встречи с яркими представителями украинского и зарубежного ЛГБТ-сообщества.

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Однако в Харькове и Херсоне уже сорвали ЛГБТ-шествия.

17 мая 2017 года в Харькове около 30 молодых людей в масках и балаклавах сорвали акцию ЛГБТ-сообщества. Также в участников акции бросали "зеленкой" и сожгли флаг ЛГБТ. Патрульные попытались уладить ситуацию, но возникла потасовка, в результате которой пострадали двое полицейских; четыре человека были задержаны.

История ЛГБТ-маршей

Как и в предыдущие три года, обстановка в преддверии ЛГБТ-маршей в Украине традиционно накаляется, не обходится без конфликтов и драк. Сказать, что ЛГБТ-акции в Украине стали индикатором прав человека достаточно сложно. Исходя из настроений в обществе, пока они больше повышают градус накала, нежели располагают к общественному диалогу.

РИА Новости Украина вспоминает прежние попытки проведения гей-парадов в Украине.

2012 год – должен быть первый Марш равенства, а его участники пройти по Киеву от станции метро "Днепр" до Почтовой площади, но организаторы Марша отменили шествие из соображений безопасности. Несмотря на то, что организаторы мероприятия максимально пытались удержать в тайне место проведения акции, вдоль маршрута следования колонны начали собираться противники шествия, в основном активисты правых и религиозных организаций.

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2013 год – состоялся первый Марш равенства в Украине. Около 50 человек прошли по проспекту Победы от станции метро "Шулявская" в Киностудии имени Александра Довженко.

2014 год – Марш равенства снова был отменен, милиция не смогла обеспечить безопасность участников акции.

Бойня на Оболони, отмена гей-парада в Одессе

В 2015 году Марш равенства в столице стал самым скандальным, не обошлось без столкновений и пострадавших.

Участники Марша равенства 6 июня 2015 года собрались на Оболонской набережной в Киеве. Мероприятие проходило несмотря на просьбу мэра Виталия Кличко отменить шествие и обещаниях "Правого сектора" его сорвать.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Милиция гонится за неизвестными, напавшими на участников гей-марша в Киеве

Несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей вышли навстречу участникам акции, многие были в балаклавах. Милиция оттеснила их от участников парада, однако столкновений избежать не удалось. Всего в ЛГБТ-марше приняли участие около 300 активистов. Были задержаны были около 30 нарушителей правопорядка, которые бросали взрывчатые вещества через кордон милиции.

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В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей, а также четверо участников Марша.

Также в августе 2015 года ЛГБТ-активисты планировали провести гей-парад в Одессе. Однако тогда против марша выступили горсовет и милиция, а также духовенство, которые подали иск в суд.

В результате – 17 августа 2015 года одесский суд таки запретил проведение гей-парада.

В полном оцеплении

На Марш равенства 12 июня 2016 года в Киеве пришло рекордное число участников – около 1,5 тысячи человек. Среди участников Марша были иностранцы и европейские дипломаты. На защиту прав ЛГБТ приехал даже специальный посол США Рэнди Берри. Участники марша прошли от главного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко до площади Льва Толстого.

Традиционно самыми ярыми противниками стали правые организации, пригрозив участникам устроить "кровавую кашу".

Несмотря на опасения повторения прошлогоднего сценария, Марш равенства в Украине состоялся, хотя и продлился всего полчаса. Для безопасности участников были приняты беспрецедентные меры: шествие охраняли аж 5 500 полицейских и 1 200 нацгвардейцев. Все подходы к улице Владимирской во всех кварталах заранее были забаррикадированы трехметровыми решетками и полицейскими автобусами, а чтобы пройти к месту старта шествия, участники проходили проверку через металлоискатели. После окончания ЛГБТ-марша участников эвакуировали автобусами.

Однако во Львове в 2016 году "Фестиваль равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, был сорван анонимным сообщением о заминировании отеля, в котором проходило мероприятие. Попытка правоохранителей эвакуировать участников закончилась столкновениями с праворадикалами.

13 августа 2016 года, несмотря на запрет суда, в Одессе таки прошел ЛГБТ-марш. Для охраны участников ЛГБТ-парада были привлечены более 700 правоохранителей. Однако столкновений избежать не удалось. По окончанию Марша к участникам пыталась прорваться группа радикалов. По итогам Марша были задержаны и доставлены в Приморский отдел полиции 20 человек, которые агрессивно себя вели.

По материалам из открытых источников интернет