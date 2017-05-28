Ультраправые заявляют: к KyivPride готовы!

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Поддержать и защитить участников Марша равенства в Киеве 18 июня призвали полицию 15 послов стран ЕС, а также Британии и США. Тема нынешнего Марша равенства, который планируется на 18 июня 2017 года в Киеве, — "Страна для всех!

"После мирного проведения мероприятий прошлогоднего KyivPride и нынешнего песенного конкурса Евровидение, лозунгом которого было "Уважайте разнообразие", мы призываем всех воспользоваться этим успешным опытом", — говорится в сообщении дипломатического сообщества.

Послы подчеркнули, что международное сообщество продолжает выражать опасения по поводу безопасности представителей ЛГБТ в Украине, хотя и признает существенный прогресс на пути признания и защиты прав человека.

Национальная полиция в лице главы киевского полицейского главка Андрея Крищенко пообещала защитить проведение в Киеве Марша равенства за права ЛГБТ.

"Глава полиции пообещал больше рамок, чтобы уменьшить очереди на вход. Ожидается до 5 тысяч участников и участниц в этом году. Глава полиции говорит, что около 6000 полицейских будут задействованы, и этого хватит для безопасности. Увеличение маршрута требует больше техсредств", — сообщила исполнительный директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

А в этом году организаторы ЛГБТ-марша планируют пройтись с плакатами и радужными флагами по Крещатику, организация KyivPride уже подала заявку. В прошлом году во время марша, в котором приняло участие около 2 тысяч человек, удалось избежать напряжения благодаря тому, что сексменшинства и примкнувшим к ним еврооптимистов охраняло вдвое больше полицейских.

Но к KyivPride готовится не только полиция и ЛГБТ-сообщество, а и ультраправые, которые уже успели провести репетицию.

В некоторых городах Украины прошли акции, посвященные Международному дню противодействия гомофобии, трансфобии и бифобии, участники которых призвали к защите прав представителей ЛГБТ-сообщества.

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Если в Херсоне и Николаеве полиции удалось отбить и защитить от избиения несколько десятков активистов от нападавших на них молодых людей, то в Харькове дело не обошлось без потасовки. Правые активисты напали на акцию ЛГБТ-сообщества. По данным полиции, 30 молодых людей в балаклавах пытались помешать проведению акции, нецензурно выражались и угрожали ее участникам.

"Молодые люди начали бросать в участников мероприятия и патрульных яйца и зеленку. Патрульные пытались их остановить. Вследствие потасовки двое полицейских пострадали", — сообщили в полиции.

А молодчики сожгли флаг ЛГБТ и довольные разошлись. 6 мая в Запорожье после флешмоба "Равенство разнообразия" пятеро молодых людей догнали его участников и участниц и избили.

"Мы призываем правоохранителей эффективно и безотлагательно расследовать все нападения, угрозы и призывы к насилию, а также сделать все возможное для защиты участников и участниц акций. Полиция уже доказала свою способность эффективно действовать в защиту мирных активистов во время Марша равенства-2016. Однако, важно, чтобы эта положительная тенденция продолжалась", — отметила Оксана Покальчук.

Представители ЛГБТ-сообщества переживают неслучайно. Региональные акции в очередной раз показали, что ультраправые ни за что не смиряться с тем, что они хотят провести марш в центре Киева, где они сами ежегодно проводят факельные шествия по случаю именин Степана Бандеры.

Сергей Бойко из ОУН удивлен тем, что ЛГБТ-сообщество требует для себя привилегий и особого отношения, потому что на Майдане не воевали с милицией и титушками и не создали добровольческий батальон и не воевали в АТО.

"Поэтому будете вы гонимы отсюда сраным веником и фигурными п***и! И будьте уверены, что это лучшее из того, что может с вами произойти, поскольку националисты сейчас пока не у власти. Потому что о том, что с вами может быть при власти Хунты, я сам иногда боюсь представить", — считает националист Бойко.

В каждой из националистических партий уже разрабатывается план, как отметиться 18 июня и сорвать мероприятие.

"Ну, побьем пару-тройку геев. Ну, дымовыми шашками забросаем. Если полиции будет много, не полезем, подождем, когда они начнут расходиться. Выловим по одному, никуда они не денутся. Но постараемся вообще сорвать это шествия, этот позор для всей страны. Мы за семейные ценности, за украинские традиции, а если они хотят маршировать, пусть дуют в Европу, безвиз уже есть, там пусть и маршируют", — рассказал РИА Новости Украина один из членов "Правого сектора".

Одно утешает, что ради срыва марша националисты не планируют объединиться. Каждый будет тянуть одеяло на себя. А вот полиции действительно не позавидуешь, работы будет много.