В капкане у толерантности. История ЛГБТ-шествий в Киеве

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



В предвкушении

ЛГБТ-активисты намерены провести летом в центре Киева третий по счету Марш равенства. На этот раз организаторы даже рассчитывают собрать вдвое больше участников — около 5 тысяч человек.

"Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этому мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников", — заявил изданию 44.ua представитель организации KyivPride Зорян Кись.

Предположительно Марш состоится в июне, место проведения еще обсуждается, но в планах организаторов — пройти по Крещатику. Ранее в 2015 году участники собирались на Оболонской набережной, в 2016 — шествовали от бульвара Шевченко до станции метро "Льва Толстого".

Организаторы KyivPride не исключают, что во время марша возможны провокации и жалуются на угрозы.

История ЛГБТ-маршей

Как и в предыдущие три года, обстановка в преддверии ЛГБТ-маршей в Украине традиционно накаляется, не обходится без инцидентов.

Сказать, что ЛГБТ-акции в Украине стали индикатором прав человека достаточно сложно. Исходя из настроений в обществе, пока они больше повышают градус накала, нежели располагают к общественному диалогу.

РИА Новости Украина вспоминает прежние попытки проведения Маршей равенства в столице.

2012 год - должен быть первый Марш равенства, а его участники пройти по Киеву от станции метро "Днепр" до Почтовой площади, но организаторы Марша отменили шествие из соображений безопасности.

Несмотря на то, что организаторы мероприятия максимально пытались удержать в тайне место проведения акции, вдоль маршрута следования колонны начали собираться противники шествия, в основном активисты правых и религиозных организаций.

2013 год — состоялся первый Марш равенства в Украине. Около 50 человек прошли по проспекту Победы от станции метро "Шулявская" в Киностудии имени Александра Довженко.

2014 год - Марш равенства снова был отменен, милиция не смогла обеспечить безопасность участников акции.

Кровавая бойня на Оболони

В 2015 году Марш равенства в столице стал самым скандальным, не обошлось без столкновений и пострадавших.

Участники Марша равенства 6 июня 2015 года собрались на Оболонской набережной в Киеве. Мероприятие проходило несмотря на просьбу мэра Виталия Кличко отменить шествие и обещаниях "Правого сектора" его сорвать.

Несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей вышли навстречу участникам акции, многие были в балаклавах. Милиция оттеснила их от участников парада, однако столкновений избежать не удалось.

Всего в ЛГБТ-марше приняли участие около 300 активистов. Задержаны были около 30 нарушителей правопорядка, которые бросали взрывчатые вещества через кордон милиции. У задержанных изымали петарды, отвертки, ножи и другие опасные предметы.

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В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей, четверо участников Марша.

В полном оцеплении

На Марш равенство 12 июня 2016 года в Киеве пришло рекордное число участников — около 1,5 тысячи человек. Среди участников Марша были иностранцы и европейские дипломаты. На защиту прав ЛГБТ приехал даже специальный посол США Рэнди Берри.

Участники марша прошли от главного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко до площади Льва Толстого.

Традиционно самыми ярыми противниками стали правые организации, пригрозив участникам устроить "кровавую кашу". канал Ruptly TV на youtube "Правый сектор" и ЛГБТ активисты протестовали против изменений в Трудовом кодексе

Несмотря на опасения повторения прошлогоднего сценария, Марш равенства в Украине состоялся, хотя и продлился всего полчаса. Международные правозащитники отметили успешную работу правоохранителей и столичной власти, принявших беспрецедентные меры безопасности.

Для безопасности участников были приняты беспрецедентные меры: шествие охраняли аж 5 500 полицейских и 1 200 нацгвардейцев. Все подходы к улице Владимирской во всех кварталах заранее были забаррикадированы трехметровыми решетками и полицейскими автобусами, а чтобы пройти к месту старта шествия, участники проходили проверку через металлоискатели. После окончания ЛГБТ-марша участников эвакуировали автобусами.

Мнение

По мнению политического эксперта, директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, в ситуации с проведением гей-парада многое будет зависеть от градуса кипения в стране.

"Серьезным фактором станут настроения внутри радикальной среды на этот момент. Немаловажной будет и роль власти и ее желания или нежелания пустить энергию радикалов против ЛГБТ-сообщества с тем, чтобы они хоть на какое-то время перестали критиковать власть или представлять для нее угрозу. Здесь можно сказать только одно — если на гей-параде будут какие-то эксцессы, беспорядки или провокации, это достаточно болезненно отразится на настроениях в Европе относительно Украины. В Евросоюзе почему-то решили, что права ЛГБТ — чуть ли не основные права и свободы в перечне главных прав. Все другие свободы, в том числе право выбора, свободы слова стали необязательными. Думаю, что Украина будет заинтересована в том, чтобы сохранить лицо перед европейскими партнерами", — прогнозирует политолог.

При этом Бондаренко убежден, что власть попытается договориться с радикалами в духе "и волки сыты, и овцы целы".