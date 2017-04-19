Гей-парад в Киеве. Власти придется договариваться с радикалами - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня. Он напомнил, что в 2016 году в ЛГБТ-марше приняли участие около 2 тысяч человек. В этом году планируется, что к нему примкнут около 5 тысяч человек, добавил Кись.

По мнению политического эксперта, директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, в ситуации с проведением гей-парада многое будет зависеть от градуса кипения в стране.

"Серьезным фактором станут настроения внутри радикальной среды на этот момент. Немаловажной будет и роль власти и ее желания или нежелания пустить энергию радикалов против ЛГБТ-сообщества с тем, чтобы они хоть на какое-то время перестали критиковать власть или представлять для нее угрозу. Здесь можно сказать только одно — если на гей-параде будут какие-то эксцессы, беспорядки или провокации, это достаточно болезненно отразится на настроениях в Европе относительно Украины. В Евросоюзе почему-то решили, что права ЛГБТ — чуть ли не основные права и свободы в перечне главных прав. Все другие свободы, в том числе право выбора, свободы слова стали необязательными. Думаю, что Украина будет заинтересована в том, чтобы сохранить лицо перед европейскими партнерами", — считает Бондаренко.

По словам политолога, возможные беспорядки и провокации во время ЛГБТ-марша не станут препятствием к введению безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

"Не думаю, ведь законодательно Украина приняла все антидискриминационные меры В данной ситуации любое возможное происшествия будет трактоваться как проявление несознательности граждан", — считает он.

Бондаренко убежден, что власть попытается договориться с радикалами в духе "и волки сыты, и овцы целы".

"По крайней мере, будет найден какой-то промежуточный, мирный вариант. В Украине любят и умеют искать серединные пути, так будет и на этот раз", — подытожил политолог.

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