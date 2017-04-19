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    Гей-парад в Киеве. Власти придется договариваться с радикалами - Бондаренко

    Тема:

    Марш геев в Киеве: толерантность и радикализм (109)

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    Украинские власти заинтересованы в том, чтобы сохранить лицо перед европейскими партнерами и, вероятно, не допустят беспорядков во время проведения ЛГБТ-марша в Киеве, считает политолог Кость Бондаренко.
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня. Он напомнил, что в 2016 году в ЛГБТ-марше приняли участие около 2 тысяч человек. В этом году планируется, что к нему примкнут около 5 тысяч человек, добавил Кись.

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    По мнению политического эксперта, директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, в ситуации с проведением гей-парада многое будет зависеть от градуса кипения в стране.

    "Серьезным фактором станут настроения внутри радикальной среды на этот момент. Немаловажной будет и роль власти и ее желания или нежелания пустить энергию радикалов против ЛГБТ-сообщества с тем, чтобы они хоть на какое-то время перестали критиковать власть или представлять для нее угрозу. Здесь можно сказать только одно — если на гей-параде будут какие-то эксцессы, беспорядки или провокации, это достаточно болезненно отразится на настроениях в Европе относительно Украины. В Евросоюзе почему-то решили, что права ЛГБТ — чуть ли не основные права и свободы в перечне главных прав. Все другие свободы, в том числе право выбора, свободы слова стали необязательными. Думаю, что Украина будет заинтересована в том, чтобы сохранить лицо перед европейскими партнерами", — считает Бондаренко.

    По словам политолога, возможные беспорядки и провокации во время ЛГБТ-марша не станут препятствием к введению безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

    "Не думаю, ведь законодательно Украина приняла все антидискриминационные меры В данной ситуации любое возможное происшествия будет трактоваться как проявление несознательности граждан", — считает он.

    Бондаренко убежден, что власть попытается договориться с радикалами в духе "и волки сыты, и овцы целы".

    "По крайней мере, будет найден какой-то промежуточный, мирный вариант. В Украине любят и умеют искать серединные пути, так будет и на этот раз", — подытожил политолог.

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