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    Стычки на марше ЛГБТ-сообщества в Харькове: в ход пошли дубинки и зеленка

    (обновлено: )7010
    По данным СМИ, несколько десятков молодых людей в балаклавах и спортивной одежде напали на участников акции против гомофобии, бифобии и трансфобии, которая должна была состояться возле Дворца Браков.
    Стычки на марше ЛГБТ-сообщества в Харькове
    hromadske.kharkiv.ua

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В Харькове в среду около 30 неизвестных сорвали марш ЛГБТ-сообщества, сообщает в среду сайт города "057".

    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    REUTERS Gleb Garanich
    В центре Киева прошла акция с флагами ЛГБТ

    "В Харькове активисты разогнали флешмоб ЛГБТ-сообщества… Как только активисты вышли к месту проведения акции — их окружили около тридцати неизвестных, которые вырвали радужный флаг и сожгли его, после чего достали перцовые баллончики и дубинки", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, правоохранители задержали около 10 "нападавших", их увезли в райотдел полиции.

    Между тем, как сообщает "Громадське. Харьков", во время акции произошли стычки, в результате которых травмированы несколько полицейских.

    "17 мая в Харькове несколько десятков молодых людей в балаклавах и спортивной одежде напали на участников акции против гомофобии, бифобии и трансфобии, которая должна была состояться возле Дворца Браков", — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что в участников акции бросали "зеленкой", сожгли флаг ЛГБТ и оплевали человека в инвалидной коляске, который кричал: "Сделайте пандусы".

    Ранее в среду в Херсоне провокаторы сорвали ЛГБТ-шествие.

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