Стычки на марше ЛГБТ-сообщества в Харькове: в ход пошли дубинки и зеленка

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В Харькове в среду около 30 неизвестных сорвали марш ЛГБТ-сообщества, сообщает в среду сайт города "057".

"В Харькове активисты разогнали флешмоб ЛГБТ-сообщества… Как только активисты вышли к месту проведения акции — их окружили около тридцати неизвестных, которые вырвали радужный флаг и сожгли его, после чего достали перцовые баллончики и дубинки", — говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители задержали около 10 "нападавших", их увезли в райотдел полиции.

Между тем, как сообщает "Громадське. Харьков", во время акции произошли стычки, в результате которых травмированы несколько полицейских.

"17 мая в Харькове несколько десятков молодых людей в балаклавах и спортивной одежде напали на участников акции против гомофобии, бифобии и трансфобии, которая должна была состояться возле Дворца Браков", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в участников акции бросали "зеленкой", сожгли флаг ЛГБТ и оплевали человека в инвалидной коляске, который кричал: "Сделайте пандусы".

Ранее в среду в Херсоне провокаторы сорвали ЛГБТ-шествие.