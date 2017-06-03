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    Аналитика и комментарии

    Так и живем. Марш ЛГБТ и много-много маршей против ЛГБТ

    (обновлено: )12601
    Обстановка в преддверии ЛГБТ-маршей в Украине традиционно накаляется. Как всегда самыми ярыми противниками выступают правые организации. Однако на этот раз протестовать против ЛГБТ выйдут и священники. Похоже, будет не на шутку горячо.
    ЛГБТ-марш в Киеве.
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Батюшки против

    В противовес ЛГБТ священники решили выйти на марш за традиционные семейные ценности. 

    Сообщается, что шествие состоится в субботу, 3 июня, в 12.00 на Софийской площади, а затем двинется по Владимирской улице к перекрестку с улицей Богдана Хмельницкого. После участники пройдут через Крещатик к Мариинскому парку, где состоится праздничный концерт. 

    Священники считают, что гомосексуализм и однополые браки являются основной угрозой развития здоровой семьи в Украине. 

    ЛГБТ-марш в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Одной из основных угроз развития здоровой семьи в Украине являются попытки навязать гомосексуализм и однополые браки как норму. Кое-кто пытается убедить общество, что гомосексуальность является врожденным вариантом нормы, навязывая человеку на законодательном уровне новые вредоносные идеологии и абсурдные типы тождества, то есть идеологию "гендера", –  сказано в обращении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

    При этом организаторы рассчитывают, что к акции присоединятся мусульмане и иудеи, поскольку они "исповедуют те же традиционные семейные ценности", и поддержали обращение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) по поводу шествия.

    "Однако мы предполагаем, что не все иудеи смогут принять участие в действе, ведь это приходится на Шабат", — отмечают в оргкомитете.

    В предвкушении

    Как сообщалось, 18 июня ЛГБТ-активисты намерены провести в центре Киева третий по счету Марш равенства, тема которого — "Страна для всех!

    На этот раз организаторы даже рассчитывают собрать вдвое больше участников — около 5 тысяч человек. "Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этому мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников", — заявлял представитель организации KyivPride Зорян Кись

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    В планах организаторов — пройти по Крещатику. Ранее в 2015 году участники собирались на Оболонской набережной, в 2016 — шествовали от бульвара Шевченко до станции метро "Льва Толстого". 

    Кроме того, в Одессе с 8 по 13 августа пройдет неделя прайд-мероприятий, завершит которую Марш равенства. 

    Нацгвардия, рамки и оцепление

    Нацполиция заверила, что защитит участников готовящегося марша в Киеве и пообещала высокий уровень безопасности.

    Предполагается, что охранять марш будут 6000 полицейских.

    "Глава полиции пообещал больше рамок, чтобы уменьшить очереди на вход. Ожидается до 5 тысяч участников и участниц в этом году. Глава полиции говорит, что около 6000 полицейских будут задействованы, и этого хватит для безопасности. Увеличение маршрута требует больше техсредств", — сообщила исполнительный директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

    ЛГБТ-марш в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Поддержать и защитить участников Марша равенства в Киеве ранее призвали 15 послов стран ЕС, а также Британии и США. 

    С призывом защитить участников марша обратилась к правоохранителям и депутат Европарламента Ребекка Хармс.

    "В этом году существует риск получить большой вызов, поскольку в этот раз принять участие в мероприятии планирует до пяти тысяч участников – это вдвое больше, чем ранее. Однако четкое взаимодействие между правоохранительными подразделениями в прошлом году, которое увидело мировое сообщество, дает надежду, что на этот раз полиция сделает все для поддержания правопорядка", — отметила Хармс. 

    Не обходится без инцидентов

    Как и в предыдущие три года, обстановка в преддверии ЛГБТ-маршей в Украине традиционно накаляется, не обходится без инцидентов. 

    Сказать, что ЛГБТ-акции в Украине стали индикатором прав человека достаточно сложно. Пока они больше вызывают споры и раздор в обществе, нежели располагают к общественному диалогу. 

    Традиционно самыми ярыми противниками выступают правые организации, которые в прошлом году даже пригрозили устроить участникам "кровавую кашу".

    Не обошлось без потасовок и пострадавших в этом году. 

    Так, 17 мая в Харькове около 30 молодых людей в масках и балаклавах сорвали акцию ЛГБТ-сообщества. Также в участников акции бросали "зеленкой" и сожгли флаг ЛГБТ. Патрульные попытались уладить ситуацию, но возникла потасовка, в результате которой пострадали двое полицейских; четыре человека были задержаны.

    Стычки на ЛГБТ-марше в Харькове. Видео
    Канал "Громадське Харків"/Youtube
    Появилось видео стычки патрульных с противниками ЛГБТ-марша в Харькове

    Кроме того, в Херсоне провокаторы сорвали ЛГБТ-шествие

    "Охрану порядка были призваны обеспечивать около 300 правоохранителей, как патрульных, так и спецназначенцев. Однако, участники парада успели пройти дистанцию длиной только около 100 метров. В это время на них напала группа из 30 человек спортивного телосложения. Кто были эти провокаторы, пока не установлено", — сообщали местные СМИ. 

    В полном оцеплении 

    В прошлом году для безопасности участников Марша равенства в Киеве были приняты беспрецедентные меры: шествие охраняли аж 5 500 полицейских и 1 200 нацгвардейцев. Все подходы к улице Владимирской во всех кварталах заранее были забаррикадированы трехметровыми решетками и полицейскими автобусами, а чтобы пройти к месту старта шествия, участники проходили проверку через металлоискатели. А после окончания ЛГБТ-марша участников эвакуировали автобусами. 

    По материалам из открытых источников

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