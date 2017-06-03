Так и живем. Марш ЛГБТ и много-много маршей против ЛГБТ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Батюшки против

В противовес ЛГБТ священники решили выйти на марш за традиционные семейные ценности.

Сообщается, что шествие состоится в субботу, 3 июня, в 12.00 на Софийской площади, а затем двинется по Владимирской улице к перекрестку с улицей Богдана Хмельницкого. После участники пройдут через Крещатик к Мариинскому парку, где состоится праздничный концерт.

Священники считают, что гомосексуализм и однополые браки являются основной угрозой развития здоровой семьи в Украине.

"Одной из основных угроз развития здоровой семьи в Украине являются попытки навязать гомосексуализм и однополые браки как норму. Кое-кто пытается убедить общество, что гомосексуальность является врожденным вариантом нормы, навязывая человеку на законодательном уровне новые вредоносные идеологии и абсурдные типы тождества, то есть идеологию "гендера", – сказано в обращении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

При этом организаторы рассчитывают, что к акции присоединятся мусульмане и иудеи, поскольку они "исповедуют те же традиционные семейные ценности", и поддержали обращение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) по поводу шествия.

"Однако мы предполагаем, что не все иудеи смогут принять участие в действе, ведь это приходится на Шабат", — отмечают в оргкомитете.

В предвкушении

Как сообщалось, 18 июня ЛГБТ-активисты намерены провести в центре Киева третий по счету Марш равенства, тема которого — "Страна для всех!

На этот раз организаторы даже рассчитывают собрать вдвое больше участников — около 5 тысяч человек. "Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этому мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников", — заявлял представитель организации KyivPride Зорян Кись.

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В планах организаторов — пройти по Крещатику. Ранее в 2015 году участники собирались на Оболонской набережной, в 2016 — шествовали от бульвара Шевченко до станции метро "Льва Толстого".

Кроме того, в Одессе с 8 по 13 августа пройдет неделя прайд-мероприятий, завершит которую Марш равенства.

Нацгвардия, рамки и оцепление

Нацполиция заверила, что защитит участников готовящегося марша в Киеве и пообещала высокий уровень безопасности.

Предполагается, что охранять марш будут 6000 полицейских.

"Глава полиции пообещал больше рамок, чтобы уменьшить очереди на вход. Ожидается до 5 тысяч участников и участниц в этом году. Глава полиции говорит, что около 6000 полицейских будут задействованы, и этого хватит для безопасности. Увеличение маршрута требует больше техсредств", — сообщила исполнительный директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Поддержать и защитить участников Марша равенства в Киеве ранее призвали 15 послов стран ЕС, а также Британии и США.

С призывом защитить участников марша обратилась к правоохранителям и депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"В этом году существует риск получить большой вызов, поскольку в этот раз принять участие в мероприятии планирует до пяти тысяч участников – это вдвое больше, чем ранее. Однако четкое взаимодействие между правоохранительными подразделениями в прошлом году, которое увидело мировое сообщество, дает надежду, что на этот раз полиция сделает все для поддержания правопорядка", — отметила Хармс.

Не обходится без инцидентов

Как и в предыдущие три года, обстановка в преддверии ЛГБТ-маршей в Украине традиционно накаляется, не обходится без инцидентов.

Сказать, что ЛГБТ-акции в Украине стали индикатором прав человека достаточно сложно. Пока они больше вызывают споры и раздор в обществе, нежели располагают к общественному диалогу.

Традиционно самыми ярыми противниками выступают правые организации, которые в прошлом году даже пригрозили устроить участникам "кровавую кашу".

Не обошлось без потасовок и пострадавших в этом году.

Так, 17 мая в Харькове около 30 молодых людей в масках и балаклавах сорвали акцию ЛГБТ-сообщества. Также в участников акции бросали "зеленкой" и сожгли флаг ЛГБТ. Патрульные попытались уладить ситуацию, но возникла потасовка, в результате которой пострадали двое полицейских; четыре человека были задержаны.

Кроме того, в Херсоне провокаторы сорвали ЛГБТ-шествие.

"Охрану порядка были призваны обеспечивать около 300 правоохранителей, как патрульных, так и спецназначенцев. Однако, участники парада успели пройти дистанцию длиной только около 100 метров. В это время на них напала группа из 30 человек спортивного телосложения. Кто были эти провокаторы, пока не установлено", — сообщали местные СМИ.

В полном оцеплении

В прошлом году для безопасности участников Марша равенства в Киеве были приняты беспрецедентные меры: шествие охраняли аж 5 500 полицейских и 1 200 нацгвардейцев. Все подходы к улице Владимирской во всех кварталах заранее были забаррикадированы трехметровыми решетками и полицейскими автобусами, а чтобы пройти к месту старта шествия, участники проходили проверку через металлоискатели. А после окончания ЛГБТ-марша участников эвакуировали автобусами.

По материалам из открытых источников