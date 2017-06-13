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    Организатор ЛГБТ-марша в Киеве: о нас придумали много мифов

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    Один из координаторов ЛГБТ-марша в Киеве призвал его противников протестовать в другом месте, а поборников христианских ценностей – в день проведения акции пойти в церковь.
    Флаги ЛГБТ. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Приготовления к гей-параду, который пройдет в центре украинской столицы 18-го июня, идут полным ходом.

    ЛГБТ-марш в Киеве.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Так и живем. Марш ЛГБТ и много-много маршей против ЛГБТ

    В понедельник глава общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник сообщила, что в "марше равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве примут участие около пяти тысяч человек.

    "Марш начнется с 9 утра на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской. В этом году марш "КиевПрайд" был увеличен до одного километра… В этом году мы рассчитываем на пять тысяч участников", — сообщила на пресс-конференции в понедельник Панухник.

    Она добавила, что организаторы находятся в тесном контакте с городскими властями и полицией для обеспечения безопасности участников мероприятия.

    Об идейной составляющей будущего ЛГБТ-прайда рассказал также член правления ОО "КиевПрайд" Зорян Кись.

    "Наши оппоненты очень любят выдумывать и активно использовать мифы, которые сформулированны в том числе и российской пропагандой. Это миф – про так называемую пропаганду ЛГБТ, что мы, организаторы Киев-прайда, специально организовавшем провокации. Но публичное пространство страны в равной степени принадлежит каждому.

    Все имеют право свободно высказывать свои мысли. Попытки диктовать какие акции проводить, а какие – нет, ведут наше общество в глухой угол. Мы требуем равных прав для каждого и каждой. Украина, которая не является Украиной для всех, является Украиной прошлого", – заявил Кись на пресс-конференции.

    По его словам, власти пока препятствуют равноправию сексуальных меньшинств.

    Стычки на ЛГБТ-марше в Харькове. Видео
    Канал "Громадське Харків"/Youtube
    Появилось видео стычки патрульных с противниками ЛГБТ-марша в Харькове

    "Первым шагом для реализации этих пунктов должна стать хотя бы разработка закона об общественном партнерстве. Она уже предусмотрена правительственным планом действий по правам человека, но блокируется, в частности, премьер-министром Владимиром Гройсманом, который не подписывает поручение, какое именно министерство будет этим заниматься.

    Много проблем содержит и Трудовой кодекс, кроме того, что под вопросом стоит защита от дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Сегодня ни полиция, ни судебная система не знают, как наказывать людей за преступления, совершенные на почве ненависти.

    Любые действия квалифицируются как обычное хулиганство, преступники получают в лучшем случае условные сроки, а потом еще становятся героями", – отметил он.

    Также Зорян Кись обратился к тем, кто в ближайшее воскресенье планирует воспрепятствовать проведению в Киеве ЛГБТ-прайда.

    "Оставайтесь дома или проводите свои альтернативные акции где-нибудь в другом месте. Если для вас важны христианские ценности, то мы знаем, где христиане должны быть в воскресенье утром. Радикально-настроенных оппонентов призываю воздержаться от провокаций, нападений", – резюмировал общественник.

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