Организатор ЛГБТ-марша в Киеве: о нас придумали много мифов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Приготовления к гей-параду, который пройдет в центре украинской столицы 18-го июня, идут полным ходом.

В понедельник глава общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник сообщила, что в "марше равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве примут участие около пяти тысяч человек.

"Марш начнется с 9 утра на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской. В этом году марш "КиевПрайд" был увеличен до одного километра… В этом году мы рассчитываем на пять тысяч участников", — сообщила на пресс-конференции в понедельник Панухник.

Она добавила, что организаторы находятся в тесном контакте с городскими властями и полицией для обеспечения безопасности участников мероприятия.

Об идейной составляющей будущего ЛГБТ-прайда рассказал также член правления ОО "КиевПрайд" Зорян Кись.

"Наши оппоненты очень любят выдумывать и активно использовать мифы, которые сформулированны в том числе и российской пропагандой. Это миф – про так называемую пропаганду ЛГБТ, что мы, организаторы Киев-прайда, специально организовавшем провокации. Но публичное пространство страны в равной степени принадлежит каждому.



Все имеют право свободно высказывать свои мысли. Попытки диктовать какие акции проводить, а какие – нет, ведут наше общество в глухой угол. Мы требуем равных прав для каждого и каждой. Украина, которая не является Украиной для всех, является Украиной прошлого", – заявил Кись на пресс-конференции.

По его словам, власти пока препятствуют равноправию сексуальных меньшинств.

"Первым шагом для реализации этих пунктов должна стать хотя бы разработка закона об общественном партнерстве. Она уже предусмотрена правительственным планом действий по правам человека, но блокируется, в частности, премьер-министром Владимиром Гройсманом, который не подписывает поручение, какое именно министерство будет этим заниматься.



Много проблем содержит и Трудовой кодекс, кроме того, что под вопросом стоит защита от дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Сегодня ни полиция, ни судебная система не знают, как наказывать людей за преступления, совершенные на почве ненависти.



Любые действия квалифицируются как обычное хулиганство, преступники получают в лучшем случае условные сроки, а потом еще становятся героями", – отметил он.

Также Зорян Кись обратился к тем, кто в ближайшее воскресенье планирует воспрепятствовать проведению в Киеве ЛГБТ-прайда.

"Оставайтесь дома или проводите свои альтернативные акции где-нибудь в другом месте. Если для вас важны христианские ценности, то мы знаем, где христиане должны быть в воскресенье утром. Радикально-настроенных оппонентов призываю воздержаться от провокаций, нападений", – резюмировал общественник.