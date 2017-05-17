наверх
17.05.201720:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Херсоне сорвали ЛГБТ-шествие

    (обновлено: )11102
    Сообщается, что на марш собрались около десяти участников акции, а охрану порядка были призваны обеспечивать около 300 правоохранителей, как патрульных, так и спецназначенцев.
    Сорванный марш ЛГБТ в Херсоне
    kherson.net.ua

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В Херсоне провокаторы сорвали ЛГБТ-шествие.

    "В назначенное время около десяти участников акции собрались на улице Суворова. Охрану порядка были призваны обеспечивать около 300 правоохранителей, как патрульных, так и спецназначенцев. Однако, участники парада успели пройти дистанцию длиной только около 100 метров. В это время на них напала группа из 30 человек спортивного телосложения. Кто были эти провокаторы, пока не установлено", — сообщает подробности kherson.net.ua.

    kherson.net.ua
    Сорванный марш ЛГБТ в Херсоне

    По данным портала, чтобы обезопасить представителей ЛГБТ, полиция окружила их, посадила в "автозак" и увезла с места происшествия.

    Депутат горсовета от ВО "Свобода" Виталий Урбанский, который присутствовал на мероприятии, отметил, что в "шествии совершенно не было смыла, ведь по Конституции все украинцы и так равны".

    Напомним, 17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией. В этот день в 1990 году гомосексуализм был исключен из Международной классификации болезней. По этому поводу у Арки Дружбы народов в центре Киева активисты провели акцию с флагами ЛГБТ-сообщества против гомофобии и трансфобии. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    День Победы во Львове
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Администрация президента Украины
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском