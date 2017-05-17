В Херсоне сорвали ЛГБТ-шествие

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В Херсоне провокаторы сорвали ЛГБТ-шествие.

"В назначенное время около десяти участников акции собрались на улице Суворова. Охрану порядка были призваны обеспечивать около 300 правоохранителей, как патрульных, так и спецназначенцев. Однако, участники парада успели пройти дистанцию длиной только около 100 метров. В это время на них напала группа из 30 человек спортивного телосложения. Кто были эти провокаторы, пока не установлено", — сообщает подробности kherson.net.ua.

kherson.net.ua Сорванный марш ЛГБТ в Херсоне

По данным портала, чтобы обезопасить представителей ЛГБТ, полиция окружила их, посадила в "автозак" и увезла с места происшествия.

Депутат горсовета от ВО "Свобода" Виталий Урбанский, который присутствовал на мероприятии, отметил, что в "шествии совершенно не было смыла, ведь по Конституции все украинцы и так равны".

Напомним, 17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией. В этот день в 1990 году гомосексуализм был исключен из Международной классификации болезней. По этому поводу у Арки Дружбы народов в центре Киева активисты провели акцию с флагами ЛГБТ-сообщества против гомофобии и трансфобии.