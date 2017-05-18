В ходе драки на ЛГБТ-марше в Харькове пострадали двое полицейских

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Двое полицейских пострадали в результате потасовки на акции ЛГБТ-сообщества в Харькове, четыре человека задержаны, сообщила пресс-служба управления Нацполиции в области.

Накануне местные СМИ сообщали, что около 30 неизвестных сорвали марш ЛГБТ-сообщества в Харькове.

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В полиции подтвердили, что в среду вечером в Харькове молодые люди в масках и балаклавах сорвали акцию ЛГБТ-сообщества. "Группа лиц — около 30 граждан, которые прятали свои лица, пыталась помешать проведению акции, нецензурно выражались и угрожали ее участникам. Патрульные полицейские, охранявшие порядок, предупредили о недопустимости таких действий и призвали их прекратить… Это молодчиков не остановило, и они начали бросать в участников мероприятия и патрульных яйца и зеленку", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, патрульные попытались уладить ситуацию, но возникла потасовка. "В результате потасовки двое полицейских пострадали", — заявили в полиции.

hromadske.kharkiv.ua Стычки на марше ЛГБТ-сообщества в Харькове

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Врачи предварительно диагностировали у них ушибы теменной области головы. Сейчас состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное, отметили в пресс-службе.

Правоохранители доставили в Шевченковский отдел полиции четырех участников конфликта. Их личности устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах страны, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на Марше равенства в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 милиционеров и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.