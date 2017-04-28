Арка разврата. В соцсетях обсудили ЛГТБ блокаду "Правого сектора"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Столичная Арка Дружбы народов превратилась…. Нет, не в "Арку Разнообразия", как планировалось ранее. Пока что она стала очередным камнем преткновения. В четверг, 27 апреля, активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. Как заявил спикер "Правого Сектора" Артем Скоропадский, такое украшение Арки — скрытая пропаганда ЛГБТ.

А вот в украинском сегменте соцсетей мнения по этому поводу кардинально разделились: "Правый сектор — молодцы! Что не дали произволу извращенцев пропагандировать свои личные прихоти". "Сто лет назад точно так же спорили о том, наделять ли гражданскими правами женщин. И сто лет назад аргументы поборников "традиционного уклада" были точно такие же, как у сегодняшних гомофобов. Традиция. Вековые ценности. Уклад. Что эрозия опасна, ибо мир рухнет. Но мир как-то устоял. И точно так же будет с ЛГБТ", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook