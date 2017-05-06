Флешмоб ЛГБТ в Запорожье: в результате стычек трое пострадали

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 6 мая, у здания под стенами Запорожской облгосадминистрации прошел "Радужный флешмоб", после завершения акции на участников напала группа парней. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам организатора флешмоба Ростислава Милевского, в результате конфликта пострадали трое участников акции.

Они находятся в отделении полиции и пишут заявления.

Сам флешмоб прошел без конфликтов. Во время мероприятия активисты с помощью плакатов-букв, на которых были нарисованы символы групп, сталкивающихся с дискриминацией в Украине, собрали фразу "Уважаем многообразие" и выпустили в небо разноцветные шарики.

Ранее сообщалось, что общественная организация "КиевПрайд" в преддверии песенного конкурса Евровидение разработала карту дружественных мест Киева для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.