наверх
06.05.201721:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Флешмоб ЛГБТ в Запорожье: в результате стычек трое пострадали

    (обновлено: )7201
    Во время мероприятия активисты с помощью плакатов-букв, на которых были нарисованы символы групп, сталкивающихся с дискриминацией в Украине, собрали фразу "Уважаем многообразие" и выпустили в небо разноцветные шарики.
    Флешмоб ЛГБТ в Запорожье
    Радио Свобода

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 6 мая, у здания под стенами Запорожской облгосадминистрации прошел "Радужный флешмоб", после завершения акции на участников напала группа парней. Об этом сообщает "Радио Свобода".

    Правый сектор остановил раскраску Арки Дружбы народов в Киеве
    censor.net.ua
    Спикер ПС: арка - аркой, радуга - радугой, но при чем здесь ЛГБТ?

    По словам организатора флешмоба Ростислава Милевского, в результате конфликта пострадали трое участников акции.

    Они находятся в отделении полиции и пишут заявления.

    Сам флешмоб прошел без конфликтов. Во время мероприятия активисты с помощью плакатов-букв, на которых были нарисованы символы групп, сталкивающихся с дискриминацией в Украине, собрали фразу "Уважаем многообразие" и выпустили в небо разноцветные шарики.

    Ранее сообщалось, что общественная организация "КиевПрайд" в преддверии песенного конкурса Евровидение разработала карту дружественных мест Киева для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция "Бессмертный полк"
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    МИА "Россия сегодня"
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Сергей Шнуров
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Евгений Лосовский
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка