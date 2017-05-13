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    В Европарламенте призвали полицию Киева усиленно охранять марш ЛГБТ-сообщества

    (обновлено: )12701
    Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс завила, что "в этом году существует риск получить большой вызов, поскольку в этот раз принять участие в мероприятии планирует до пяти тысяч участников".
    Радужный флаг на гей-параде
    REUTERS Daniel Becerril

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала правоохранителей Киева обеспечить безопасность участников "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества, который пройдет 18 июня, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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    Об этом она сказала на встрече с начальником Главного управления Нацполиции в столице Андреем Крищенко. 

    Хармс поблагодарила столичных полицейских за профессионализм во время проведения аналогичного марша в прошлом году. Она отметила, что, несмотря на попытки провокаций и угрозы от радикально настроенных граждан, участники мероприятия чувствовали себя в безопасности.

    "В этом году существует риск получить большой вызов, поскольку в этот раз принять участие в мероприятии планирует до пяти тысяч участников – это вдвое больше, чем ранее. Однако четкое взаимодействие между правоохранительными подразделениями в прошлом году, которое увидело мировое сообщество, дает надежду, что на этот раз полиция сделает все для поддержания правопорядка", — отметила Хармс.

    Крищенко отметил, что киевская полиция понимает задачи, которые ставит перед ней общество, поэтому готова к любым вызовам.

    "Пока еще не известно, где и когда состоится марш, но мы открыты к диалогу с организаторами мероприятия, готовы услышать предложения. У нас имеется взаимодействие с другими службами, и в комплексе это поможет обеспечить правопорядок на должном уровне", — подчеркнул Крищенко. 

    Напомним, ранее Общественная организация "КиевПрайд" в преддверии песенного конкурса Евровидение разработала карту дружественных мест Киева для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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