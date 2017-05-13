В Европарламенте призвали полицию Киева усиленно охранять марш ЛГБТ-сообщества

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала правоохранителей Киева обеспечить безопасность участников "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества, который пройдет 18 июня, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Об этом она сказала на встрече с начальником Главного управления Нацполиции в столице Андреем Крищенко.

Хармс поблагодарила столичных полицейских за профессионализм во время проведения аналогичного марша в прошлом году. Она отметила, что, несмотря на попытки провокаций и угрозы от радикально настроенных граждан, участники мероприятия чувствовали себя в безопасности.

"В этом году существует риск получить большой вызов, поскольку в этот раз принять участие в мероприятии планирует до пяти тысяч участников – это вдвое больше, чем ранее. Однако четкое взаимодействие между правоохранительными подразделениями в прошлом году, которое увидело мировое сообщество, дает надежду, что на этот раз полиция сделает все для поддержания правопорядка", — отметила Хармс.

Крищенко отметил, что киевская полиция понимает задачи, которые ставит перед ней общество, поэтому готова к любым вызовам.

"Пока еще не известно, где и когда состоится марш, но мы открыты к диалогу с организаторами мероприятия, готовы услышать предложения. У нас имеется взаимодействие с другими службами, и в комплексе это поможет обеспечить правопорядок на должном уровне", — подчеркнул Крищенко.

Напомним, ранее Общественная организация "КиевПрайд" в преддверии песенного конкурса Евровидение разработала карту дружественных мест Киева для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.