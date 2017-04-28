Спикер ПС: арка - аркой, радуга - радугой, но при чем здесь ЛГБТ?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

"Правый сектор" и "Свобода" заблокировали раскрашивание Арки Дружбы народов. Спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский заявил, что такое украшение арки — это скрытая пропаганда ЛГБТ.

По его словам, эти работы не были согласованы с общиной и это просто "волюнтаристское решение" киевской мэрии для того, чтобы понравиться Европе. В "Правом секторе" заявили, что вызвали полицию, для того чтобы остановить незаконные действия.

На данный момент работы прекращены. А для того, чтобы выработать дальнейший механизм действий местной властью будет создана специальная комиссия.

Решение украсить Арку Дружбы народов прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" глава киевской организации "Правый сектор" Владимир Загазей.

(текст публикуется на языке оригинала)

А ви знали, що Арка Дружби народів з самого початку задумувалася саме як веселка?

— Це я дізнався зі сторінок Facebook. І я вам скажу, що Арка Дружби народів через конфлікт, вона сам по собі втратила актуальність. Але як би це не було, це історичний пам'ятник місцевого значення і суттєві зміни в зовнішній вигляд таких пам'ятників мають обов'язково бути обговорені на сесії міськради. Має бути певна процедура. Це все не дотримано. Я так зрозумів, що це ідея певної людини до Євробачення. Це Геннадій Курочка. Український кризовий центр. У них було досить багато хороших позитивних різних арт-об'єктів до цього. Наприклад, на дев'яте травня вдягнути вінок з маків на Батьківщину-Матір. Але те, що відбулося на Арці Дружби народів… На жаль, веселку, символ дитинства, використовують представники збоченців. Я зараз пояснюю, що питання в тому, що цю арку, вже обклеєну кольорами веселки, конкретно взяли як за емблему і символіку так званого "КиївПрайд-2017", тобто демонстрації людей з психічними відхиленнями.

Тобто Арка Дружби народів має бути сірою аби ніхто не побачив жодних асоціацій з ЛГБТ-спільнотою?

— Вона сама по собі була сірою. Я не знаю, чому вона задумувалася як веселка. Якщо ви там були, то там рівно п'ять смуг. Якби це була веселка, було б сім смуг, я не думаю, що в СРСР не вистачило коштів ще на дві смуги. Це в народі вона називається аркою. Чи це веселка, я не знаю. Я не буду стверджувати, це називається культурний об'єкт, він називається Арка Дружби народів. Можливо раніше і підсвічували її, але питання в іншому. Підсвічену арку не робили символом "КиївПрайду". Це зараз роблять в християнському місті.

Проблема в тому, що хтось намагається використовувати цей символ чи проблема в самій арці?

— Кожен об'єкт несе якусь інформацію. Людина, яка задумала цю ідею, вона, можливо, і не мала на меті цього, щоб порівнювати його до символу ЛГБТ. Але в пості цієї людини, Геннадія Курочки йдеться, що змінюється час, ми стаємо вільнішими, наповнюємося іншим сенсом. Він написав такий пост. Там конкретно простежується що має на меті це обклеювання. І крім того цю арку, обклеєну вже веселкою, буквально одразу, за день, зробили символом "КиївПрайд". Багато було питань. Я нічого не маю проти веселки. Але на жаль, у зв'язку з такими подіями, це не було обговорено, тому це порушення закону.

Прапор ЛГБТ-спільноти складається з шести кольорів. Ви сказали, що Арка Дружби народів має п'ять смуг. Тож яке співпадіння ви тут бачите?

— Співпадіння дуже просте. Арку виносять на сторінку "КиївПрайд" у Facebook. Арку, обклеєну в кольорах веселки, використовують як символ "КиївПрайд-2017". Крім того, декілька серйозних видань за кордоном, на Заході, а також і деякі видання в Росії, вже конкретно написали, що це арт-об'єкт з символікою ЛГБТ.

Які ваші подальші дії? Плануєте далі блокувати?

— Ці зовнішні зміни — це порушення закону по процедурі обговорення. Це не має вирішувати одна людина, це мають бути експерти та митці. Вони мають обговорити, якщо це має бути об'єкт під Євробачення. Але ж яке має відношення веселка під Євробачення. Навіть символ Євробачення-2017 в Україні не має нічого спільного з веселкою. Насправді Євробаченням прикриваються. Це реально пропаганда нездорових тенденцій.

Свое мнение о раскрашивании памятника Арки Дружбы народов выразили также слушатели радиостанции "Голос Столицы".

Дмитрий: Я считаю, что горсовет сам в праве решать, какого цвета она должна быть. Я очень сомневаюсь, что представитель "Правого сектора" является коренным киевлянином и как-то может относиться к этому памятнику. Также я думаю, что рекламные проспекты уже предусматривали ее внешний вид и иностранцы, которые сюда приедут, десятки тысяч людей, они хотят её видеть как одну из достопримечательностей столицы, а увидят её серой. По процедуре, я так понимаю, должно быть решение горсовета. Если хочется, идите в суд и обжалуйте решение. Они этого не делают. Они приезжают на автобусах с какими-то бойцами, вызывают полицейских, которые приостанавливают работы, которые предусмотрены законными действиями местных властей. Для меня это непонятно. Почему такими дедовскими, средневековыми методами абсолютно законное решение приостанавливается физическим путем.

Валерий: Мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы восстановилась история. В 60-ых годах там когда-то было колесо обозрения. Почему его не вернуть? Вот эту красоту нашего Днепра, наших склонов Днепра, чтобы люди могли смотреть на это все. А вопрос раскрашивания вынести на суд Божий: в вышиванку, цвета радуги или флага Украины.

Сергей: Радуга, мне кажется, оптимальное решение, потому что серая радуга, хоть и подсвечивалась, но была достаточно блеклой. Хотел бы поддержать предыдущего звонившего касательно колеса обозрения. Это моя мечта жизни, чтобы там было колесо обозрения. Это была бы фишка нашего города.

Ольга, Киев: Я считаю, что это очень хороший символ, символ дружбы народов, символ радуги, чего-то хорошего, но у меня вопрос другой, сколько это все стоит? Ведь они сейчас покрасили ее. И я не знаю, сколько лет простоит эта краска. Все равно надо будет снова потом красить. Ведь это дополнительные средства. Поэтому может оставить так и просто подсвечивать, как оно было раньше? Или какие-то светодиодные устройства сделать.

Михаил, Киев: Я присутствовал при её строительстве и присутствовал при том, что было на её месте. На её месте был прекрасный детский развлекательный парк, не только детский, а вообще, туда приходило много людей отдыхать. Там было прекрасное колесо обозрения. То, что построили на этом месте — абсолютно безвкусно и абсолютно не отвечает ансамблю Киева, который в этой территории создан. Это часть древнего Киева, напротив Владимирская горка, филармония рядом. А это металл и непонятное изображение объединения Украины с Россией, которое не актуально в наше время. Я думаю, что нужно сделать парк отдыха и колесо обозрения, но арки там быть не должно. Тем более в наше время. Сейчас её делают знаменем секс-меньшинств, которые будут скорее всего использовать её для своих собраний.

Дмитрий: Тут очевидна коммерческая составляющая, если мы это раскрасим, к нам в любом случае больше людей приедет и будет больше денег. А также позиция "Правого сектора" и "Свободы", если посмотреть с политической точки зрения, понятно что они делают, отстаивают свой электорат, тех, кто против геев. Но на самом деле, они таким образом способствуют нашему врагу. Потому что для меня было бы приятно еще один информационный повод нанести и показать России и россиянам, что нашу Арку Дружбы народов мы теперь не ценим и считаем, что ее нет.

Александр, Киев: Полностью поддерживаю то, что сейчас раскрашивают Арку в пять цветов. Считаю, что это какая-то символика. У меня больше неприятных ассоциаций вызывают представители "Правого сектора", нежели радуга. Поэтому абсолютно поддерживаю и это будет выглядеть гораздо симпатичнее, нежели сейчас в сером.

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