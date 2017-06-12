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    "Правый сектор": в Киеве неизвестные патриоты готовят митинг в день гей-парада

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    По словам пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского, неизвестные патриоты призывают собраться на Майдане в воскресенье в 7 утра, 18-го июня в противовес гей-параду в Киеве, "кто организатор - неизвестно".
    Радужный флаг на гей-параде
    REUTERS Daniel Becerril

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 июня, в Киеве "неизвестные патриоты" собирают митинг в противовес гей-параду, сообщил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский на своей странице в Facebook.

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    "Здесь неизвестные патриоты призывают собраться на Майдане в воскресенье в 7 утра, 18-го июня в противовес гей-парада в Киеве. Кто организатор — неизвестно, но инициатива хорошая. Я считаю, что правые силы — "Правый сектор", ВО "Свобода", "Национальный корпус", ОУН, С14, добровольцы и военнослужащие, которые по тем или иным причинам будут в Киеве — должны поддержать", — написал Скоропадский.

    Facebook Артема Скоропадского
    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня.

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