Патриотизм выше радуги. Гей-перспективы Украины

Платон Беседин, писатель, публицист — для РИА Новости Украина

Представитель организации "KyivPride" Зорян Кись напомнил, что в Киеве пройдет уже третий по счету так называемый "марш равенства", в прошлом же приняли участие около 2 тысяч человек. То есть растет число геев в Украине!

Собственно "KyivPride" переводится как "гордость Киева". И с гордостью же вещают о гей-параде украинские СМИ. Видимо, он, по идее, должен вызывать у украинцев особые чувства.

Не равенство, а превосходство

Лично мое отношение к геям — ровное. И в бурной, особенной реакции на них — как положительной, так и отрицательной — мне видится нечто странное и настораживающее. Однако сути гей-парадов мне не понять. Особенно, когда это подается под видом равенства. Такая подача априори означает, что те, кто его организуют и на него приходят, считают себя ниже гетеросексуалов. Так ли это? Сомневаюсь. Потому что, наоборот, зачастую именно среди гей-активистов развито чувство превосходства, избранности.

Гей-парады на Западе, как и выступления феминисток, давно уже превратились не в "марши равенства", а, наоборот, в марши превосходства, диктатуры одного над другим. По сути, все это сводится не к выражению чувств и мыслей, а к навязыванию окружающим своих ценностей — что для свободного либерально-демократического общества недопустимо, не так ли?

Не понимаю я еще и вот чего. Откуда эта странная гордость и даже гордыня среди украинцев за состоявшиеся и будущие гей-выступления? Нет, понятно, что это очередной так называемый "шаг в Европу". Мол, у них есть — и мы так сделаем.

Но ведь проблема Украины — и России, к слову, тоже — именно в том, что мы ретиво копируем не лучшее, а худшее с Запада. То, что, наоборот, отринуть надо. Однако именно, скажем просто, дурное становится предметом нашего интереса. С одной стороны, это понятно — дурное прилепляется быстрее, но с другой — где наши фильтры? И, будем откровенны, вряд ли от прохождения геев и лесбиянок по центру Киева славная украинская столица приблизится к Европе.

Столкновение культур — неизбежно

Более того, в принципе непонятно, откуда эта нездоровая радость. Ведь украинские националисты и те, кто причисляет себя к ним, при любом удобном и неудобном случае не преминут напомнить о том, как любят истинно украинское, как холят и лелеют его. Собственно, под этими лозунгами заботы об украинском, его сохранении и проводилось большинство мероприятий как за, так и против. Чаще, конечно, против — и в большинстве против русского, потому что именно оно мешало развитию всего украинского: языка, культуры, традиций. Большое подавляло малое. Мне эта формулировка не слишком нравится, но именно так объяснялись предпринятые контрмеры.

Оставим за скобками то, что русское, как почему-то решили, мешает украинскому, а европейское нет — это предмет отдельной дискуссии. Но какое отношение гомосексуализм имеет к подлинно украинской традиции? Я не припомню подобных мотивов ни в украинской литературе, ни в живописи, например. Со знаменитыми геями-украинцами — такая же незадача (ну разве что Лесе Украинке нечто такое приписывали). И опять же, будем справедливы, обвинения, скажем мягко, в гомосексуализме, наоборот, среди украинцев всегда считались позорными. Да таковыми они и остаются. Тогда при чем здесь все это?

И вот эти бравые хлопцы из радикально настроенных, как они отреагируют на подобные шествия? Будут ли толерантны? Или милиции придется всерьез потрудиться, чтобы не допустить провокаций и избиений? А они, полагаю, будут.

Да, и еще я бы посмотрел на лица людей в Хмельницком и Тернополе, когда они будут наблюдать за киевским гей-парадом. Интересно, сколько раз они перекрестятся и совершат все необходимые защитные обряды?

Хаотическое наследование чужих традиций без интеграции их в местный контекст не несет никакой пользы — наоборот, носит деструктивный характер. Оно приводит либо к засорению/деформации подлинно своего, либо в принципе вытесняет его.

Именно так уничтожали туземные цивилизации и культуры, подменяя их суррогатом завезенного, чуждого. И украинские патриоты сейчас должны не хлопать в ладоши, а как минимум начать серьезное обсуждение того, какую реальную пользу или вред для Украины имеет гей-парад, замаскированный под "марш равенства".

Впрочем, конечно же, делать этого никто не будет. У интеллектуалов на то нет ни смелости, ни желания, а власть столь долгосрочно не планирует. Для нее сейчас важнее создать имитацию бурной деятельности (ИБД) по якобы европеизации Украины.

А мы помним, что отношение к правам гомосексуалистов и разнообразных меньшинств тут — серьезный маркер. Безусловно, не столь весомый, как свобода слова или борьба с коррупцией, но с этим в Украине давно все понятно, так что время сосредоточиться на гей-меньшинствах.

Впрочем, это лишь начало, потому что столкновение — в том числе и в культуре, а, может, и прежде всего в культуре — украинского и западного неизбежно. Об этом сейчас мало говорят, но две эти глыбы имеют достаточно разное содержание, которое неизбежно вступит в конфронтацию, и придется делать выбор. Дай бог, чтобы он был продиктован не популизмом и политическими амбициями, а здравым смыслом и желанием сохранить истинно украинское, не подавив, но обогатив его колоссальной европейской культурой. Только в таком гармоничном синтезе и возможно развитие и украинской культуры, и всей Украины.

Однако, судя по нынешнему курсу, страна может получить совсем не то, что ей нужно. Пока что радужные перспективы у нее лишь в одном аспекте, и никакого равенства тут как раз-таки нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.