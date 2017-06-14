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    Киев

    УПЦ МП просит власти Киева запретить марш ЛГБТ-сообщества

    (обновлено: )18170
    Как подчеркнул митрополит Онуфрий , городским властям следует "прислушиваться к мнению верующей общины столицы и не допустить проведения так называемых гей-парадов и подобных им позорных мероприятий".
    ЛГБТ-марш в Киеве
    @golovanov_r

    КИЕВ, 14 июн – РИА Новости Украина. Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий попросил мэрию Киева отказаться от проведения "марша равенства" ЛГБТ-сообщества.

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    "Организаторы этого "марша" не имеют никакого морального права навязывать свое мировоззрение другим. Наш украинский народ веками живет, соблюдая христианские нравственные нормы и традиционные семейные ценности, которые являются основой формирования здорового общества и сильного государства. Поэтому вполне понятно резкий общий протест верующих Украинской православной церкви против проведения подобных акций", — говорится в послании митрополита, опубликованном на сайте УПЦ МП.

    По его словам, городским властям следует "прислушиваться к мнению верующей общины столицы и не допустить проведения так называемых гей-парадов и подобных им позорных мероприятий".

    Предстоятель УПЦ МП подчеркнул, что христиане должны "четко и недвусмысленно высказываться против пропаганды греха и пренебрежения к христианским добродетелям", которыми этот "марш" является.

    "Благословляю 18 июня во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви вознести молитвы, чтобы Господь не допустил на украинской земле состояться парадам и маршам с целью пропаганды греховного образа жизни, о котором Библия предостерегает наказанием Божиим и в этом веке, и в будущем", — заключил иерарх.

    Напомним, проведение "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в нем намерены принять участие около 5 тысяч человек.

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