Правозащитники призвали обеспечить безопасность "Марша равенства" в Киеве

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Власти Украины должны не только обеспечить адекватную безопасность участникам "Марша равенства" в Киеве, но и приложить усилия для преодоления самых причин дискриминации в стране, говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International в четверг.

Проведение "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в нем намерены принять участие около 5 тысяч человек.

"Украинская власть должна не только обеспечить адекватную безопасность участникам ЛГБТ марша в Киеве, но и приложить усилия для преодоления самых причин дискриминации в стране, в том числе безнаказанности за преступления, совершенные на почве ненависти, языка вражды и призывов к насилию", — говорится в сообщении.

Организация отмечает, что "Марша равенства" в 2016 году прошел в основном мирно, однако нет гарантии, что спокойно он пройдет и в этом году, поскольку ЛГБТ-активисты "все еще получают угрозы и подвергаются нападениям, а радикальные группы уже помешали проведению нескольких ЛГБТ событий в Украине".

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Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.

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