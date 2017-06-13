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    В Киеве анонсировали акцию против "украинофобного" "Марша равенства"

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    Киев в преддверии гей-парада (140)

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    На странице сообщества "Катехон", выступившего против "Марша равенства", указано, что эта общественная организация выступает против "пропаганды гомосексуализма детям, однополых браков, гендерной диктатуры и убийства детей".
    Радужный флаг на гей-параде
    REUTERS Daniel Becerril

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Акции "против гей-парада" и "против наступления на семью" пройдут в Киеве в день проведения "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества, организатором выступила общественная организация "Катехон".

    Стычки на марше ЛГБТ-сообщества в Харькове
    hromadske.kharkiv.ua
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    Проведение "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщила Руслана Панухник — глава общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в нем намерены принять участие около 5 тысяч человек.

    На странице сообщества "Катехон" в Facebook указано, что эта общественная организация выступает против "пропаганды гомосексуализма детям, однополых браков, гендерной диктатуры и убийства детей".

    "Так называемый "Марш равенства" — это украинофобная акция. Она нацелена против украинской культуры. Она сводит извращения в положительный культ и ориентир для молодежи…. Киев выходит против уничтожения традиционных украинских ценностей", — говорится сообщении на странице мероприятия в Facebook.

    Во вторник глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер сообщила, что ООН обеспокоена негативным отношением к ЛГБТ-сообществу в Украине, и выразила надежду, что парад пройдет спокойно.

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    Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.

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