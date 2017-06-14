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    Открытие КиевПрайда: без протестов и потасовок не обошлось

    Тема:

    Киев в преддверии гей-парада (142)

    (обновлено: )54
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Попытка срыва церемонии открытия КиевПрайд-2017
    Попытка срыва церемонии открытия КиевПрайд-2017
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Один из организаторов КиевПрайд-2017 Зорян Кись
    Открытие КиевПрайд-2017
    Открытие КиевПрайд-2017
    Открытие КиевПрайд-2017
    Открытие КиевПрайд-2017
    Церемония открытия КиевПрайд-2017
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Константин Гришин/РИА Новости Украина
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Константин Гришин/РИА Новости Украина
    Попытка срыва церемонии открытия КиевПрайд-2017
    Попытка срыва церемонии открытия КиевПрайд-2017
    Константин Гришин/РИА Новости Украина
    Попытка срыва церемонии открытия КиевПрайд-2017
    Попытка срыва церемонии открытия КиевПрайд-2017
    Константин Гришин/РИА Новости Украина
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Константин Гришин/РИА Новости Украина
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Акция протеста противников КиевПрайд-2017
    Константин Гришин/РИА Новости Украина
    Один из организаторов КиевПрайд-2017 Зорян Кись
    Один из организаторов КиевПрайд-2017 Зорян Кись
    Константин Гришин/РИА Новости Украина
    Открытие КиевПрайд-2017
    Открытие КиевПрайд-2017
    Константин Гришин/РИА Новости Украина
    Открытие КиевПрайд-2017
    Открытие КиевПрайд-2017
    Константин Гришин/РИА Новости Украина
    Открытие КиевПрайд-2017
    Открытие КиевПрайд-2017
    Константин Гришин/РИА Новости Украина
    Открытие КиевПрайд-2017
    Открытие КиевПрайд-2017
    Константин Гришин/РИА Новости Украина
    Церемония открытия КиевПрайд-2017
    Церемония открытия КиевПрайд-2017
    Константин Гришин/РИА Новости Украина

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    Акция протеста противников КиевПрайд-2017

    В Киеве во вторник состоялась церемония открытия акции "КиевПрайд-2017". Мероприятию предшествовала акция противников ЛГТБ —сообщества, которые попытались сначала прорваться в помещение Малой Оперы, где проходила церемония, а после — заблокировать вход в него. 

    Попытка срыва церемонии открытия КиевПрайд-2017. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Попытка срыва акции ЛГБТ-сообщества в Киеве

    Несколько десятков протестующих имели с собой плакаты и с транспаранты "Запретить пропаганду гомосексуализма", и "Однополые браки — это дорога к вымиранию нации".

    Читайте также: Так и живем. Марш ЛГБТ и много-много маршей против ЛГБТ

    Сотрудники правоохранительных органов оттеснили сторонников традиционных семейных ценностей, что позволило организаторам "КиевПрайда" провести мероприятие. 

    В этом году Марш ЛГБТ, запланированный на 18 июня, пройдет от пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской, далее между Национальным университетом им. Шевченко и памятником Шевченко по ул. Владимирской, потом по улице Льва Толстого. Парад в столице будут охранять около 6 тысяч правоохранителей. 

    Ранее сообщалось, что ООН обеспокоена негативным отношением к ЛГБТ-сообществу в Украине. 

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