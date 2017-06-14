Открытие КиевПрайда: без протестов и потасовок не обошлось

В Киеве во вторник состоялась церемония открытия акции "КиевПрайд-2017". Мероприятию предшествовала акция противников ЛГТБ —сообщества, которые попытались сначала прорваться в помещение Малой Оперы, где проходила церемония, а после — заблокировать вход в него.

Несколько десятков протестующих имели с собой плакаты и с транспаранты "Запретить пропаганду гомосексуализма", и "Однополые браки — это дорога к вымиранию нации".

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Сотрудники правоохранительных органов оттеснили сторонников традиционных семейных ценностей, что позволило организаторам "КиевПрайда" провести мероприятие.

В этом году Марш ЛГБТ, запланированный на 18 июня, пройдет от пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской, далее между Национальным университетом им. Шевченко и памятником Шевченко по ул. Владимирской, потом по улице Льва Толстого. Парад в столице будут охранять около 6 тысяч правоохранителей.

Ранее сообщалось, что ООН обеспокоена негативным отношением к ЛГБТ-сообществу в Украине.