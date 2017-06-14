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    Попытка срыва акции ЛГБТ-сообщества в Киеве

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    Киев в преддверии гей-парада (141)

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    Участники акции протеста попытались сначала прорваться в помещение, а после попробовали заблокировать вход в него, однако правоохранители вскоре их оттеснили.
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    Во вторник, 13 июня, активисты, выступающие против проведения в столице марша ЛГБТ-сообщества, попытались блокировать место проведение открытия КиевПрайд-2017. Мероприятие было запланировано на 18.00 в помещении Малой оперы по улице Дегтяревская.

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    Участники акции протеста попытались сначала прорваться в помещение, а после попробовали заблокировать вход в него. Правоохранители оттеснили активистов. 

    По мнению организаторов мероприятия, за попыткой срыва стоят представители из "ОУН" во главе с Николаем Коханивским.

    В этом году Марш ЛГБТ, запланированный на 18 июня пройдет от пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской, далее между Национальным университетом им. Шевченко и памятником Шевченко по ул. Владимирской, потом по улице Льва Толстого 

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    Парад в столице будут охранять около 6 тысяч правоохранителей. 

    Ранее сообщалось, что ООН обеспокоена негативным отношением к ЛГБТ-сообществу в Украине. 

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