Попытка срыва акции ЛГБТ-сообщества в Киеве

Во вторник, 13 июня, активисты, выступающие против проведения в столице марша ЛГБТ-сообщества, попытались блокировать место проведение открытия КиевПрайд-2017. Мероприятие было запланировано на 18.00 в помещении Малой оперы по улице Дегтяревская.

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Участники акции протеста попытались сначала прорваться в помещение, а после попробовали заблокировать вход в него. Правоохранители оттеснили активистов.

По мнению организаторов мероприятия, за попыткой срыва стоят представители из "ОУН" во главе с Николаем Коханивским.

В этом году Марш ЛГБТ, запланированный на 18 июня пройдет от пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской, далее между Национальным университетом им. Шевченко и памятником Шевченко по ул. Владимирской, потом по улице Льва Толстого

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Парад в столице будут охранять около 6 тысяч правоохранителей.

Ранее сообщалось, что ООН обеспокоена негативным отношением к ЛГБТ-сообществу в Украине.