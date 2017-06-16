Безвиз – праздник для бедных, пустой звук для нищих

Павел Рудяков, эксперт

После введения в действие Брюсселем упрощенного визового режима для граждан Украины количество украинских туристов в европейских музеях, украинских зрителей в европейских театрах, концертных залах, дворцах спорта, на стадионах и иных аренах, где демонстрируются зрелища, вряд ли заметно увеличится. Из тех украинцев, кому посчастливится вкусить преимущества "безвиза", большинство поедет в Европу не за зрелищами, а за хлебом. Отечественная "евроарифметика" выглядит для нас удручающе. В музеи и театры отправятся сотни, ну, от силы, тысячи украинцев. В бюро по трудоустройству – легальное ли или нелегальное – десятки, в скором времени, вполне возможно, сотни тысяч и даже пару миллионов. Дома же останутся десятки миллионы. Для них "безвиз", если бы и мог иметь смысл, то только в одном случае: если бы его можно было "монетизировать". А вдруг бы Верховная Рада, вспомнив на мгновенье о "маленьких украинцах", приняла бы закон, позволяющий людям менять свое теоретическое право на биометрический паспорт и "безвиз" на практическую возможность получить за отказ от них отступные. Думаю, тогда бы нашлось немало тех, кто, помянув незлым тихим словом "евроинтеграторов", с чистой душой и спокойной совестью отказался бы от пользования новым всеобщим "благом" от Петра Алексеевича за триста-четыреста гривен (лучше, конечно, за пятьсот, только кто же у нас столько простому человеку согласится дать)?

Когда власть во главе с президентом страны и при его собственном непосредственном участии пытается устроить из введения "безвиза" едва ли не общенациональное торжество с привкусом цивилизационного выбора, это выглядит, во-первых, цинично, во-вторых — кощунственно. Цинично, потому что в величие праздника не верят даже сами его заказчики и организаторы. Кощунственно, потому что это – пир во время чумы, сладости которому заведомо неспособны добавить никакие, даже самые-самые сладкие, продукты от Roshen, ни материальные, ни символические.

Конечно, внешнеполитический блок власти и президента можно понять. В ситуации глубочайшего, беспросветного кризиса, в которой оказалась страна и люди, живущие в ней, любой намек на что-то хорошее, положительное, светлое хочется представить как всемирно-историческое достижение, как победу, завоеванную, к тому же, усилиями именно ее – власти. "Безвиз" – не намек, а достижение, вот его и взялись представлять как обретение то ли "золота Полуботка", то ли того летального оружия, которым можно было бы сокрушить коварную "Russia". В официальной интерпретации символическое значение события значительно перевесило его реальную практическую значимость. Большинству обычных граждан такой подход и непонятен, и неприятен: какая там победно-праздничная символика, когда денег катастрофически не хватает на самое необходимое, есть нечего, учить детей и лечить стариков не за что, разруха подступает со всех сторон?

Читайте также: Стало лучше?! О безвизе и вкусе кофе на гуцульских полонинах

Когда-то, лет десять-пятнадцать назад, в Хорватии не очень лестно отзывались об украинских туристах, хлынувших на местные морские курорты. Причина отрицательного мнения была проста как правда и зиждилась на вполне естественном в данном случае голом меркантильном интересе. В отличие от немцев, голландцев, шведов, украинцы в основной своей массе, пребывая на отдыхе в отнюдь не дешевой по нашим меркам Хорватии, экономили на всем, на чем могли. Гостеприимным хорватским хозяевам такое поведение активно не нравилось. Еще бы! Из-за него они недосчитывались солидной части сезонной прибыли.

После обретения нами "безвиза" хорватская ситуация, о которой идет речь, распространится на всю территорию Европейского Союза. Там и без того уже успели привыкнуть к бедным украинцам. Только в относительно небольших количествах. Теперь дело может повернуться так, что придется привыкать к большим. Если верить некоторым прогнозам, уже озвученным у нас, то в течение года-полутора от нас на европейскую "землю обетованную" может выехать, пользуясь "безвизом" и вынашивая намерение нарушить его запрещающие требования в части трудоустройства, до трех-четырех миллионов человек. Призыв министра Павла Климкина к украинцам не нарушать трудовое законодательство ЕС во избежание приостановки действия упрощенного визового режима вряд ли возымеет действие. Хотя бы по той простой причине, что окрыленные европейской "морковкой" счастливые обладатели биометрических паспортов и нескольких лишних сотен евро, без предъявления которых на границе "безвиз" не имеет ни малейшего смысла, не глупее министров и депутатов. Они видят в новом визовом режиме не инструмент выведения Украины из положения депрессивной европейской периферии, а механизм устройства собственной судьбы. С неизбывной любовью к Родине, но лучше – подальше от нее.

Читайте также: Соцсети собирают секту первых свидетелей безвиза

Сами европейцы говорят о том, что ожидают увеличения числа наших "туристов", претендующих по дороге в музей, заскочить часов на восемь-десять на какую-нибудь работенку, на своей земле не более чем на два миллиона человек. В противном случае предусмотрительно разработанный и принятый Еврокомиссией механизм приостановки действия "безвиза" для граждан Украины будет запущен в дело незамедлительно, без всяких колебаний, без малейшей оглядки на Климкина, сегодня публично обещающего нам "если вдруг что, с кем надо переговорить и все уладить". Для министра иностранных дел такое развитие событий будет означать бесславную отставку. Президенту оно, пожалуй, может обойтись дороже. Или же вызвать у него неуемное желание, перефразируя столь милого, как оказалось, его сердцу Михаила Лермонтова, возопить в надежде на чудо: "Привет опять, немытая Россия!..".