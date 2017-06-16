ЛГБТ-прайд в Киеве. Силовики среагируют на провокации — Шкиряк

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что в 2017 году в "Марше равенства", который состоится в воскресенье,18 июня, примут участие около пяти тысяч человек.

Также Крищенко отметил, что маршрут участников "Марша равенства" будет тот же, что и в 2016 году. Но в организации KyivPride говорят, что маршрут будет увеличен до одного километра и начнется он возле Дома учителя. Участники марша пройдут по улице Владимирской вдоль парка Тараса Шевченко, а конечная точка — площадь Льва Толстого.

По словам Андрея Крищенко, следить за порядком во время марша будут около пяти тысяч правоохранителей. Также будут задействованы 12 конных полицейских и около десяти кинологов со служебными собаками.

Подробнее о запланированых мерах безопасности во время "Марша равенства" в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які заходи вживає поліція для того, щоб "Марш рівності" пройшов спокійно?

— Безумовно, це і кількість поліцейських, і безумовно, будуть здійснені оперативні заходи задля недопущення будь-яких провокацій. Тому можна сказати, що з огляду на заявлену — ще раз підкреслюю, заявлену — кількість учасників цієї події, буде залучено достатню кількість правоохоронців, для того щоб забезпечити громадський порядок і не допустити будь-яких незаконних дій.

Ми знаємо, що також слідкувати за порядком будуть 50 волонтерів — принаймні про це заявляють в організації KyivPride. Ці волонтери пройшли спецпідготовку з безпеки. Вам відомо про це? Що це за волонтери?

— Я не займаюсь питаннями волонтерів з громадських організацій. Будуть волонтери, хай будуть. Я думаю, це питання безпосередньо організаторів цього заходу. Що стосується правоохоронних підрозділів, то можу запевнити, що вони будуть готові до виконання поставлених задач, забезпечать громадський порядок під час проведення цього маршу. Як ви вже зазначили, буде залучено приблизно 5000 поліцейських, бійці НГУ, безумовно, буде кінний патруль, будуть працювати кінологи, будуть проведені попередні контртерористичні заходи, оскільки, коли мова йде про велику кількість людей, завжди є певні загрози, і тут правоохоронці будуть здійснювати превентивну діяльність, для того щоб не допустити будь-яких позаштатних ситуацій.

Можливо, є у правоохоронців якась інформація, що хтось планує зірвати цей марш?

— Знаєте, правоохоронці завжди активно співпрацюють з різними громадськими організаціями, в тому числі представниками політичних сил, проводять роз'яснювальну роботу щодо недопущення будь-яких правопорушень. І особисто я сподіваюсь, що власне, якихось таких от позаштатних ситуацій у нас виникати не буде. Зрештою ми завжди готові до будь-яких викликів і будемо оперативно і адекватно реагувати на будь-які виклики.

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Представники KyivPride зверталися за консультаціями до вас, до правоохоронців, можливо, підготовка до цього маршу проходить спільними зусиллями?

— До мене точно ніхто не звертався, це не мої функції. Але я думаю, що обговорення маршруту і обговорення самого проведення цієї події відбувається в тому числі з представниками Нацполіції, які забезпечують громадський порядок, і в цьому сенсі я сподіваюсь на порозуміння усіх сторін цієї події і переконаний, що якихось позаштатних ситуацій виникати не буде.

Стосовно ще організації, чи будуть встановлені загороджувальні турнікети, якісь перекриття, КПП, металошукачі?

— Це подія, яка, скажімо так, відбувається в русі, наскільки я розумію, і в даній ситуації, якщо буде виникати підозра до того чи іншого громадянина, будуть здійснювати зовнішній огляд, це нормальна практика і необхідна практика, особливо в умовах, коли Україна живе в постійному стані терористичної загрози. Але якихось жорстких заходів, металошукачів, скажімо, у мене інформації немає. Зрештою залишилося ще кілька днів, і в залежності від оперативної інформації, будуть прийняті ті чи інші рішення. Але наразі, як я знаю, таке рішення не прийнято, бо мова йде про просування колони, чи просування тої чи іншої кількості громадян, тобто вони не будуть знаходитися скупчено в одному місці, а будуть рухатися.

До яких дій можуть вдаватися правоохоронці у випадку конфлікту?

— Правоохоронці діють згідно із законом про Нацполіцію, та тими законодавчими актами, які регламентують діяльність правоохоронних органів. І в цій ситуації буде абсолютно адекватна і законна реакція поліцейських, або представників інших правоохоронних структур на безпосередньо ту ситуацію, яка може розвиватися. Тому тут складно щось передбачати, звичайно, що я можу сказати лише одне, що я закликаю до спокою громадського, я закликаю до того, щоб люди усвідомлювали, що здійснювати незаконні дії непотрібно, не можна, є закон і закон є один для всіх. Тому ситуація, яка може відбуватися під час проведення будь-якого масового заходу, це стосується не лише тої події, яку ми обговорюємо, а будь-якого масового заходу, потрібно пам'ятати, що головна задача, і це не право, а обов'язок правоохоронних органів, забезпечити публічну таку, і в цьому контексті правоохоронці будуть діяти чітко, адекватно і згідно діючого законодавства. У разі виникнення тої чи іншої позаштатної ситуації, вони будуть діяти у рамках тих повноважень, якими наділені законом і Конституцією України.

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Ранее координатор ЛГБТ-марша в столице призвал его противников проводить свои акции в другом месте, а глава общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник сообщила, что в марше равенства ЛГБТ-сообщества в Киеве примут участие около пяти тысяч человек.