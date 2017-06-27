Нацбанк предупредил о масштабной хакерской атаке

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины предупредил во вторник банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов.

Ранее сообщалось, что неизвестный вирус заблокировал компьютеры отделения "Ощадбанка" в столице. Вместе с тем от хакерской атаки пострадали также "Укрпочта", "Пивденный", "Таксомбанк" и другие финучреждения.

"В результате таких кибератак у этих банков сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций", — говорится в сообщении регулятора.

Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка.

Напомним, в начале июня сайт "Нафтогаза" подвергся хакерской атаке.

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