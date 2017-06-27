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    Нацбанк предупредил о масштабной хакерской атаке

    (обновлено: )40130
    Как сообщает Национальный банк Украины, сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины предупредил во вторник банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов.

    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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    Ранее сообщалось, что неизвестный вирус заблокировал компьютеры отделения "Ощадбанка" в столице. Вместе с тем от хакерской атаки пострадали также "Укрпочта", "Пивденный", "Таксомбанк" и другие финучреждения.

    "В результате таких кибератак у этих банков сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций", — говорится в сообщении регулятора.

    Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка.

    Напомним, в начале июня сайт "Нафтогаза" подвергся хакерской атаке.

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