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    Политика

    Сайт "Нафтогаза" подвергся хакерской атаке

    (обновлено: )4
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Сайт "Нафтогаза Украины" в среду подвергся DDOS-атаке, говорится в сообщении компании в Facebook.

    "Нас сегодня DDOSят. И делают это красиво, надо признать", — говорится в сообщении.

    Фото со страницы "Нафтогаза" в Facebook
    Сайт "Нафтогаза" подвергся хакерской атаке. Скриншот сайт во время DDOS-атаки

    Зайти на сайт компании некоторое время было невозможно, при заходе не удавалось отобразить страницу.

    При этом сам "Нафтогаз" на своей странице в Facebook опубликовал скрин, на котором сообщается, что доступ к их сайту заблокирован, согласно указу президента Украины о санкциях против РФ.

    Позже работа сайта возобновила свою работу и на данный момент можно зайти на сайт компании.

    DDOS-атака (с англ. Distributed Denial of Service — "отказ от обслуживания") — это атака на сайт, основной целью которой является выведение портала из строя путём подачи большого количества ложных запросов.

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