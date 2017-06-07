Сайт "Нафтогаза" подвергся хакерской атаке

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Сайт "Нафтогаза Украины" в среду подвергся DDOS-атаке, говорится в сообщении компании в Facebook.
"Нас сегодня DDOSят. И делают это красиво, надо признать", — говорится в сообщении.
Зайти на сайт компании некоторое время было невозможно, при заходе не удавалось отобразить страницу.
При этом сам "Нафтогаз" на своей странице в Facebook опубликовал скрин, на котором сообщается, что доступ к их сайту заблокирован, согласно указу президента Украины о санкциях против РФ.
Позже работа сайта возобновила свою работу и на данный момент можно зайти на сайт компании.
DDOS-атака (с англ. Distributed Denial of Service — "отказ от обслуживания") — это атака на сайт, основной целью которой является выведение портала из строя путём подачи большого количества ложных запросов.