Россия ежедневно фиксирует хакерские атаки из США - Песков

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Хакерские атаки на Россию с территории США фиксируются ежедневно, в том числе и на сайт президента РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Хакерские атаки, которые осуществляются с территории Соединенных Штатов Америки, фиксируются ежедневно. В том числе и хакерские атаки, которые в данном случае осуществляются на сайт президента Российской Федерации. Это действительно так, собственно, атаки идут с территории многих стран мира", — сказал Песков.

"Что касается вмешательства во внутренние дела, то такие случаи также хорошо известны", — добавил он.

На просьбу журналистов пояснить, идет ли речь о причастности спецслужб США к хакерским атакам на РФ, Песков ответил: "Это я говорю про территорию США. Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон. Ибо совершение хакерской атаки с территории какой-либо страны не может означать причастность официальных властей к этому".

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.