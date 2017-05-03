Директор ФБР обещает "хватать" хакеров из РФ в третьих странах

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми пообещал "хватать и закрывать в тюрьме" предполагаемых российских хакеров, если их удастся "достать" в третьих странах.

"Мы пытаемся понять, как заставить их платить за подобное поведение разными способами… в том числе заключая людей в тюрьму, если мы сможем их достать вне России. Россия не слишком хорошо сотрудничает с нами по преступникам, которые находятся внутри страны, но те любят путешествовать, так что — хватать, закрывать, надевать им наручники, чтобы они понимали, что это (преступная деятельность — Ред.) не халява", — сказал Коми на слушаниях в сенате в среду.

В США выдвинуты обвинения против целого ряда предполагаемых хакеров из России. Гражданин России Роман Селезнев был осужден в США апреле на 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. Дожидается решения об экстрадиции из Испании в США программист Петр Левашов. В 2016 году из Норвегии в США был экстрадирован по схожим обвинениям российский гражданин Марк Вартанян. В Таиланде по обвинениям ФБР был арестован гражданин РФ Дмитрий Украинский. В 2014 году из Испании в США был экстрадирован Вадим Поляков.

МИД России предупреждал российских граждан, чтобы те с осторожностью выезжали за рубеж, если есть основания предполагать, что к ним есть претензии американских спецслужб и правоохранительных органов. В российском МИДе также называли неприемлемой "охоту" на российских граждан в третьих странах со стороны служб США.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.