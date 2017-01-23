Обзор мировых СМИ: хакерский "ракетный удар РФ по США", Мадонну не так поняли

РИА Новости Украина

Переговоры в Астане и укрепление перемирия. СМИ (Guardian, Wall Street Journal, Times) пишут о предстоящих 23 января в столице Казахстана переговорах по Сирии.

Россия возьмет на себя роль центральной фигуры и посредника на мирных переговорах в понедельник, когда начнутся переговоры в столице Казахстана между представителями вооруженной сирийской оппозиции и делегации из Дамаска для поиска путей решения сирийской проблемы, пишет издание Guardian.

Газета отмечает, что РФ этой встречей, организованной в Астане также при контактах с Турцией и Ираном, попытается укрепить перемирие в Сирии.

"Самой важной задачей делегации будет проведение переговоров о прекращении огня и гуманитарной ситуации, поскольку они представляют приоритетными и не доведенными до конца вопросами", – цитирует издание Wall Street Journal представителя объединения "Фастаким" Закарию Малахифджи.

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Встреча по сирийскому урегулированию, как ожидается, продлится два дня и будет проходить без участия делегации США. За переговорами будет наблюдать американский посол в Казахстане. В связи с этим британское издание Times посвятило отдельную статью по поводу "приниженной роли США" на ожидаемом в Астане событии и в целом в мире.

По вопросу сирийского урегулирования пройдет еще одна встреча после переговоров в Астане. Ее планируется провести в феврале в Женеве.

Праймериз социалистов. В воскресенье во Франции прошли праймериз Социалистической партии. Об этом пишут французские СМИ такие, как Monde, Figaro, Point. По их итогам во второй тур вышли бывший министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Мануэль Вальс. Канал на Youtube RT (на русском) Путин о подготовке "Майдана" в США

Как отмечает Parisien, Амон "удивил всех", победив на праймериз. Занявший третье место экс-министр экономики Франции Арно Монтебур призвал своих сторонников во втором туре поддержать кандидатуру Амона. Вальс, выступая перед своими сторонниками, заявил, что в случае победы на выборах защитит страну от правых, США и РФ. Также, как пишет Figaro, Вальс назвал программу своего противника Амона "нереализуемыми обещаниями".

Ракетный удар в результате хакерской атаки. Издание The Hill опубликовало статью, в которой пишет о хакерском взломе одного из аккаунтов New York Times в социальной сети Twitter. После хакерского взлома появилось ложное сообщение о том, что Москва якобы приняла решение о "ракетном ударе по США".

"Срочная новость. Из просочившегося заявления Владимира Путина следует: Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", – говорилось в сообщении, опубликованном в микроблоге New York Times Video в воскресенье, отмечает издание The Hill, которая также сопровождает текст снимками записей.

После этого New York Times Video сообщило о удалении нескольких записей без санкционирования модераторов. По данным The Hill, в Twitter NYT Video также появилось сообщение от хакерской группы OurMine, чья деятельность неоднократно привлекала к себе внимание прессы.

Пустая казна Гамбии и экс-президент с миллионами. СМИ (Guardian, Times, Wall Street Journal) обратили внимание на заявления представителей официальных властей Гамбии, находящихся в Сенегале, по поводу финансового состояния страны после ухода ныне бывшего президента Яйя Джамме.

Специальный советник президента Маи Ахмад Фатти сообщил, что Джамме, находившийся у власти в течение 22 лет, за последние недели пребывания на должности украл 11,4 миллиона долларов и грузовым самолетом осуществил транспортировку дорогих автомобилей. По словам Фатти, грузовой самолет из Чада за последние несколько часов президентства Джамме вывез различные предметы роскоши из Гамбии, в том числе автомобили, количество которых неизвестно, пишет издание Guardian.

О пустой казне после того, как Джамме покинул страну в субботу, высказался и новый президент Гамбии Адама Барроу, который в четверг вступил в должность в посольстве Гамбии в Сенегале. Сам Барроу, по словам Фатти, вернется в страну в скором времени на фоне того, как колонны военной техники западноафриканских государств, как отмечает издание Times, под общее одобрение вошли в столицу Гамбии город Банжул.

Мадонну не так поняли. Певица Мадонна заявила, что ее ругательные слова в адрес президента США Дональда Трампа во время Женского марша "грубо вырвали из контекста".

Заявление прозвучало после того, как CNN отключил из эфира речь певицы за непечатную ругань в адрес Трампа и извинился перед зрителями. Как сообщают ряд СМИ, в частности Time, Daily Mail, Мадонна написала в своем аккаунте в социальной сети Instagram, что ее слова были "метафорическими".

Кроме того, она не пропагандирует насилие и люди должны слушать ее речь "в полном объеме, а не одну фразу, грубо вырванную из контекста". По данным СМИ, спецслужбы США намерены начать расследование по этому делу.