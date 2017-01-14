Обзор ИноСМИ: отмена Obamacare, расследование хакерских атак, развод Деппа

РИА Новости Украина

Очередное расследование на тему якобы "российского вмешательства в выборы США". В центре внимания большинства ведущих мировых СМИ (Politico, Hill, Washington Post, Huffington Post, Guardian, Independent, Mundo, Pais) сегодня оказалась новость о том, что комитет по разведке сената проведет собственное расследование "российского вмешательства в выборы" в США, в том числе изучит возможные связи избранного президента Дональда Трампа с Москвой.

Как сообщает издание Hill, комитет проведет межпартийное расследование в отношении разведывательных данных, которые стоят за обнародованным 6 января докладом разведки по вопросу якобы российского вмешательства в выборы.

Газета ссылается на опубликованное на сайте главы комитета сенатора-республиканца Ричарда Бурра совместное заявление. Как сообщается, сенаторы не исключают возможные повестки в суд в случае необходимости. Газета Politico, в свою очередь, подчеркивает, что данное решение было озвучено спустя всего несколько часов после того, как несколько членов Палаты представителей от демократов озвучили свои сомнения по поводу директора ФБР Джеймса Коми, отказавшегося публично комментировать возможное вмешательство РФ в выборы президента.

Издание также отмечает, что по результатам расследования сенаторы выпустят два отчета – один для прессы, второй будет носить конфиденциальный характер. При этом подчеркивается, что данное расследование будет носить двухпартийный характер.

Первый шаг к отмене Obamacare. Еще одной новостью, пришедшей из США и привлекшей внимания ряда изданий (New York Times, Washington Post, Huffington Post, New York Post, Hill, Politico, Guardian, Pais других), стало известие о том, что Палата представителей конгресса США сделала первый шаг по отмене реформы здравоохранения Obamacare, которая была одной из главных тем предвыборной кампании.

По информации газеты Washington Post, республиканцы называют данное решение "важнейшим шагом на пути освобождения американцев", которые добиваются ее отмены. По оценке издания, это только "затруднит" положение республиканцев, которым придется "предложить жизнеспособную замену закону, который увеличил число американцев, получивших медицинскую страховку, приблизительно на 20 миллионов".

Газета также подчеркивает, что предыдущие системы медицинского страхования в США также были крайне непопулярны среди населения.

Освобождены стратегически важные здания в Мосуле. Внимание ряда зарубежных СМИ (Washington Post, Wall Street Journal, Deutsche Welle, Independent, Hurriyet, Pais и многих других) было приковано к известию о том, что иракские силы освободили от террористов из группировки ИГ главное правительственное здание в Мосуле.

Так, Washington Post сообщила о том, что военные водрузили флаг Ирака над зданием Университета Мосула в знак того, что им удалось отбить важный объект у террористов. По информации газеты, позже коалиция под руководством США уточнила, что были освобождены сразу несколько важных зданий на востоке Мосула, в том числе резиденция губернатора, совет по управлению провинцией. Однако, как сообщается, это еще не конец операции.

"Еще осталось сделать немало работы, но дни ИГ в Мосуле подходят к концу", — цитирует издание слова представителя коалиции американского полковника Джона Дорриана.

Wall Street Journal при этом отмечает, что данные успехи были достигнуты благодаря смене тактики иракскими военными.

Окончательный развод Джонни Деппа с Эмбер Херд. Западные СМИ, в частности, Guardian, Daily Mail, Huffington Post, USA Today, пишут об окончательном разводе голливудских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд.

По данным USA Today, решение о расторжении их брака вынес суд Лос-Анджелеса после восьми месяцев тяжб. Отмечается, что в окончательном решении сохранилось большинство ключевых условий, о которых Депп и Херд договорились в августе прошлого года.

Среди них есть условие, что после развода Херд оставит себе их собак и лошадь по кличке Стрела.

"Моя клиентка будет очень счастлива продолжать жить своей жизнью", — цитирует издание слова адвоката Херд Пирса О"Доннела.