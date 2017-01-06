Трамп усомнился в хакерской атаке против Демпартии США

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 6 янв – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявления властей страны о том, что сервера Демократической партии подверглись хакерской атаке.

"Национальный комитет Демократической партии не предоставил доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы были атакованы русскими… Тогда как и почему они так уверены насчет взлома, если они даже не запрашивали изучение компьютерных серверов. Что происходит?" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В среду информационный портал BuzzFeed со ссылкой на представителя Национального комитета Демократической партии США заявил, что спустя шесть месяцев после начала расследования хакерских атак на сервера партии ФБР до сих не запросило доступ к этому оборудованию. При этом один из представителей разведывательного сообщества США сообщил, что ни одна из структур не начинала независимого анализа.

Трамп уже неоднократно ставил под сомнение заявления действующей администрации США и представителей Демпартии, однако в основном избранный президент выражал сомнения в причастности ко взлому России, а не в самом факте того, что взлом имел место.

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Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.В команде избранного президента США Дональда Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.