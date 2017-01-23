КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. На одном из аккаунтов New York Times в социальной сети Twitter после хакерского взлома появилось ложное сообщение о том, что Москва якобы приняла решение о "ракетном ударе по США", пишет издание The Hill.

"Срочная новость. Из просочившегося заявления Владимира Путина следует: Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", — говорилось в сообщении, опубликованном в микроблоге New York Times Video в воскресенье, отмечает издание The Hill.

из открытых источников Хакеры разместили сообщение о "ракетном ударе РФ по США"

"Мы удалили ряд записей, опубликованных с этого аккаунта ранее сегодня без нашего санкционирования. Мы проводим расследование", — говорится в свою очередь в сообщении New York Times Video, опубликованном в Twitter.

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По данным The Hill, в Twitter NYT Video также появилось сообщение от хакерской группы OurMine, чья деятельность неоднократно привлекала к себе внимание прессы.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.