Разведка США обвинила ГРУ РФ в связях с хакером Guccifer и DCLeaks.com

AFP 2014 MENAHEM KAHANA

КИЕВ, 6 янв – РИА Новости Украина. Разведка США утверждает, что Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ стоит за хакером Guccifer 2.0 и сайтом DCLeaks.com, которые причастны к кибератакам на компьютерные системы США.

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"Мы считаем с высокой степенью уверенности, что российская военная разведка – главное разведывательное управление генштаба или ГРУ – использовала личность Guccifer 2.0 и DCLeaks.com, чтобы обнародовать данные американских жертв (хакерских атак – ред.)", — говорится в опубликованном докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США.

По утверждению американской разведки, полученная в результате "киберопераций" информация передавалась в СМИ и на ресурс WikiLeaks.

Еще в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.