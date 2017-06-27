В Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Взрыв произошел утром во вторник на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов в столице, сообщают СМИ.

"Сильный взрыв произошёл сегодня утром на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов. Детали пока выясняются. Известно только лишь, что есть пострадавшие", — говорится в паблике "Facebook Оперативный".

Facebook "Киев Оперативный" Взрыв в Киеве

По данным столичной полиции, в результате инцидента в Соломенском районе пострадал один человек.

Пост Оксаны Блищик

Детали выясняются. Движение на данном участке перекрыто.

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На минувшей неделе на перекрестке улиц Тургеневской и Павловской в Киеве взорвался джип. По данным СМИ, в автомобиле находился директор севастопольского дачно-строительного кооператива Герман Гайдук.