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    В Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие

    Тема:

    Криминал шагает по стране: взрыв в Киеве (241)

    (обновлено: )209121
    Как сообщает пресс-секретарь столичной полиции, в Соломенском районе Киева утром во вторник взорвался автомобиль, в результате инцидента пострадал один человек. Подробности выясняются.
    Взрыв в Киеве
    Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Взрыв произошел утром во вторник на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов в столице, сообщают СМИ.

    "Сильный взрыв произошёл сегодня утром на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов. Детали пока выясняются. Известно только лишь, что есть пострадавшие", — говорится в паблике "Facebook Оперативный".

    По данным столичной полиции, в результате инцидента в Соломенском районе пострадал один человек.

    Пост Оксаны Блищик

    Детали выясняются. Движение на данном участке перекрыто.

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    На минувшей неделе на перекрестке улиц Тургеневской и Павловской в Киеве взорвался джип. По данным СМИ, в автомобиле находился директор севастопольского дачно-строительного кооператива Герман Гайдук.

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