Мощность бомбы в авто Шаповала составила 1 кг в тротиловом эквиваленте - МВД

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал. Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства.

Инцидент произошел утром в Соломенском районе столицы. Автомобиль, по предварительным данным, взорвался во время движения. Чрезвычайное происшествие правоохранители квалифицировали как террористический акт.

Подробности инцидента прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Коли і як стався вибух? Хто про нього повідомив?

— Останню інформацію повідомить слідство, оскільки провадження взяла собі військова прокуратура. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Слідчі дії на місці злочину проводила Нацполіція, експерти, вибухотехніки. Саме Нацполіція, слідче управління вносило відомості в ЄРДР за ст. 258 — терористичний акт. Відомо, що стався вибух. Була вибухівка закладена в автомобіль доволі потужна, від півкілограма до кілограма у тротиловому еквіваленті. Але тип і спосіб приведення в дію стане відомий пізніше. Про особу загиблого також відомо. Міноборони підтвердило, що це полковник Максим Шаповал, один з керівників головного управління розвідки Міноборони.

Скільки взагалі, окрім загиблого, постраждало людей?

— Ще постраждало двоє осіб, але легко. Одній жінці осколки зачепили ноги і їй без госпіталізації надана допомога. Так само була надана допомога без госпіталізації чоловіку похилого віку.

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Ще не встановлена причина вибуху?

— Причина вибуху — це вибуховий пристрій. Але тип і деталі, і характер цього вибухового пристрою визначить прокуратура, оскільки вона взяла у своє провадження розслідувати цю справу.

Чим саме займався Максим Шаповал і в чому була його ефективність?

— Якщо слідство вважатиме за потрібне, воно повідомить детально. Поки що не можу. Але очевидно, що оскільки він став мішенню такого цілеспрямованого, технологічного і складного злочину, то напевне, його служба давала потрібні нашій країні результати.