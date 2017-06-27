Знакомый почерк... Подрыв авто — от Шеремета до полковника Шаповала

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новое громкое убийство

Во вторник утром в Киеве произошло очередное громкое убийство. На перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб водитель авто. Им оказался 39-летний руководитель спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал.

Также осколочные ранения получила девушка 1990-го года рождения и пожилой мужчина, их госпитализировали.

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Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Сообщается, что в автомобиль заложили взрывное устройство. Расследование дела передали военной прокуратуре.

Тем временем, журналист Юрий Бутусов обратил внимание на то, что почерк убийц Максима Шаповала в Киеве – такой же как при взрыве журналиста Павла Шеремета в Киеве и замначальника управления контрразведки СБУ Донецкой области Александра Хараберюша в Мариуполе. Ранее он также не исключал, что убийство Хараберюша является местью за диверсии в Донецке и Луганске.

По словам Бутусова, Шаповал занимал должность начальника управления спецрезерва Главного управления разведки Минобороны. Он руководил подразделением, которое принимало непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе, в том числе на неподконтрольных Киеву территориях.

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Кроме того, как сообщили УНН источники в Минобороны, погибший полковник ГУР занимался охраной убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

О схожем почерке в убийствах высказался и член коллегии МВД Антон Геращенко. "Взрыв в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны стоит в одном ряду с покушением на полковника Александра Хараберюша (погиб в результате взрыва в автомобиле в Мариуполе), с покушением на меня, а также, на мой взгляд, с взрывом Павла Шеремета", — сказал он.

По словам нардепа, конкретные исполнители могут быть разные, но организаторы одни и те же. "…это террористический акт, возможно, это акт возмездия и те, кто покушались прекрасно знали, что этот человек является важным сотрудником в деле обеспечения обороны и безопасности Украины", — подчеркнул Геращенко.

Впрочем пока итог один — правоохранители и спецслужбы говорят о теракте и следе РФ, но виновные не найдены.

Убийство полковника в Мариуполе

Напомним, 31 марта 2017 года в Мариуполе в районе рынка "Эдельвейс" в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник СБУ, полковник Александр Хараберюш.

Сотрудник СБУ потерял обе ноги и из-за обескровливания умер в карете скорой помощи.

"СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", — заверил тогда глава СБУ Василий Грицак.

У погибшего осталось двое малолетних детей.

Известно, что Хараберюш занимал должность начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ.

Начальник Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин называл одной из главный версий взрыва — теракт, организованный "диверсионно-разведывательной группой террористов ДНР".

В мае 2017 года журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники в следствии, писал, что Хараберюша могла взорвать женщина-диверсант. При этом все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения. "Она действовала не одна — кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды, что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье — для этого не нужно специальной подготовки, лишь одно движение…. Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения", — писал он.

В июне 2017 года член коллегии МВД Также Антон Геращенко подтвердил, что бомбу под авто контрразведчика подложила женщина, так же как в деле по убийству Павла Шеремета. Дело расследует СБУ, но подозреваемые пока так и не установлены.

Убийство Шеремета

20 июля 2016 года в центре Киева, на ул. Богдана Хмельницкого была взорвана машина, в которой погиб журналист и радиоведущий Павел Шеремет. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле.

По версии МВД, в авто сработало самодельное взрывное устройство мощностью от 0,4 до 0,6 кг в тротиловом эквиваленте.

Трагедию в полиции в тот же день назвали терактом и объявили — поимка преступников и заказчиков дело чести.

Однако уголовное дело возбудили по статье "умышленное убийство". Одним из главных мотивов убийства назывались профессиональная деятельность на территории России и Белоруссии, а также политический заказ, который могли организовать в России.

По делу об убийстве Павла Шеремета допрошено уже более 1,8 тысяч человек, однако официально следствие еще никому не объявило подозрение.

Экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, который фигурирует в деле по убийству журналиста Павла Шеремета, был уволен из СБУ по состоянию здоровья.

Следствие обладало видеоматериалами с якобы исполнителями убийства. И в МВД уверяли — преступники под наблюдением. Но главный вопрос — о подозреваемых — по-прежнему без ответа. По словам главы МВД Арсена Авакова, следствие якобы знает, кто исполнитель убийства, но имена их не называются.