Защиты нет. Политологи о Petya.A, новых угрозах и слабости государства

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Компьютерный вирус Petya.A больно ударил по экономике и информационной сфере Украины: во время массированной хакерской атаки были инфицированы 12,5 тыс. компьютеров, сообщили в блоге компании Microsoft.

Жертвами атаки стали: вся интернет-сеть Кабмина; Нацбанк; "Ощадбанк"; "Пивденный"; банк ОТП; "Укртелеком" (не работает контакт-центр и компьютерные системы центра обслуживания абонентов); "Укргаздобыча"; "Укрэнерго"; "Укрпочта"; "Укрзализныця"; киевский метрополитен (вирус заблокировал оплату банковскими картами); сайты "Украинского медиа холдинга" (UMH); аэропорт "Борисполь"; "Эпицентр"; "Новая почта"; ДТЭК; "Укрэнерго"; "Киевэнерго"; сеть заправок ТНК, KLO и Wog; ПCГ "Ковальская"; ТРК "Люкс" (24 канал, радио "Люкс"и др.); "Антонов"; "Киевводоканал"; "Запорожьеоблэнерго"; "Днепроэнерго"и Днепровской электроэнергетической системы.

Вслед за Украиной и РФ вирус Petya.A атаковал Европу и добрался до Азии. По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, а именно — с установки зараженной версии бухпрограммы M.E.Doc.

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Тем временем в Украине продолжают говорить о "российском следе" вируса: в частности, в СБУ заявили, что к кибератаке 27 июня на системы украинских государственных и частных учреждений и компаний с помощью вируса Petya.A причастны спецслужбы Российской Федерации.

"Это была разведка боем"

Случившаяся кибератака в очередной раз продемонстрировала"эффективность и дееспособность" украинского государства, заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Он отметил, что"лег" даже сайт Киберполиции,

"Киберполиция, на содержание которой выделяется 1 миллиард 300 миллионов гривен бюджетных денег, оказалась абсолютно беспомощной. … Судя по всему, это была разведка боем. И как раз реальная гибридная война, когда нажатием кнопки компьютера можно вывести из строя треть экономики государства, парализовать инфраструктуру…

Атаковалась Чернобыльская атомная станция. Где гарантия, что в следующий раз не возникнут проблемы на других АЭС? Украина очень насыщена опасными техногенными производствами страна и банальный компьютерный вирус может иметь катастрофические последствия", – рассказал политолог.

По его словам, за 1 миллиард 300 миллионов гривен можно было нанять даже не иностранных специалистов, а тех же "выпускников нашего КПИ".

"Вы знаете, сколько получает системный администратор в госструктурах? 7 тысяч гривен! Как вы думаете, "семитысячегривневый" сисадмин решит задачу информационной безопасности? Я думаю, что нет", — подчеркнул эксперт.

Немного позитива

Золотарев уверен: в стране есть видимость деятельности, "видимость существования государства, которая прикрывает совершенно иные процессы – процессы получения коррупционной ренты".

"А реальная государственная безопасность, реальная защита информационных систем, – это второстепенные и третьестепенные занятия. И история с вирусом Petya в очередной раз явилась иллюстрацией этого прискорбного и печального для нас факта", – подчеркнул эксперт.

Но он нашел и позитивные моменты, которые продемонстрировала кибератака.

"Украина в очередной раз демонстрирует, что олигополия, в которой мы существуем, теневой характер экономики позволяют… То есть, если бы у нас все было централизовано и жестко завязано, я думаю, последствия были бы куда более тяжелыми. … Например, "Приват", работающий на Linux, абсолютно не пострадал, как и многие другие компании, предпочитающие иные программные продукты", — сообщил политолог.

Как раз эта стойкость, способность к выживанию украинского общества и экономики — это то, что "в этом царстве тьмы дает нам лучик света и надежду на лучшее будущее", подытожил Андрей Золотарев.

Выгода для Порошенко

А политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив увидел выгоду от Petya.A для президента Порошенко.

"В Майкрософте сообщили — вирус Petya.A таки стартовал с Украины, после обновления софта отечественной бухгалтерской программы которую пользуют госорганы и банковский сектор. Ты ба, какое совпадение! Падение финсектора, крупных госмонополий и госучреждений произошло аккурат после визита Петра А в США и жестких требований Вашингтона по части борьбы с коррупцией. Видать к Петру едет ревизор, и тут без вируса никак не отпетлять", — сообщил эксперт.

По сведениям Microsoft, вирус распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения (ПО) M.E.Doc украинского производства. Атаку провели с помощью "вируса-вымогателя", который является новым вариантом вредоносного ПО Ransom: Win32/Petya, но "является более изощренным".

В компании добавили, что процесс заражения был запущен после легального обновления M.E.Doc.