Павлив: почему вирус Petya.A на руку Порошенко

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В Украине во время массированной хакерской атаки были инфицированы 12,5 тыс. компьютеров, говорится в блоге компании Microsoft. Вирус распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения (ПО) M.E.Doc украинского производства. Атаку провели с помощью "вируса-вымогателя", который является новым вариантом вредоносного ПО Ransom: Win32/Petya, но "является более изощренным".

В компании добавили, что процесс заражения был запущен после легального обновления M.E.Doc.

Жертвами атаки стали: вся интернет-сеть Кабмина; Нацбанк; "Ощадбанк"; "Пивденный"; банк ОТП; "Укртелеком" (не работает контакт-центр и компьютерные системы центра обслуживания абонентов); "Укргаздобыча"; "Укрэнерго"; "Укрпочта"; "Укрзализныця"; киевский метрополитен (вирус заблокировал оплату банковскими картами); сайты "Украинского медиа холдинга" (UMH); аэропорт "Борисполь"; "Эпицентр"; "Новая почта"; ДТЭК; "Укрэнерго"; "Киевэнерго"; сеть заправок ТНК, KLO и Wog; ПCГ "Ковальская"; ТРК "Люкс" (24 канал, радио "Люкс" и др.); "Антонов"; "Киевводоканал"; "Запорожьеоблэнерго"; "Днепроэнерго" и Днепровской электроэнергетической системы.

"В Майкрософте сообщили — вирус Petya.A таки стартовал с Украины, после обновления софта отечественной бухгалтерской программы которую пользуют госорганы и банковский сектор. Ты ба, какое совпадение! Падение финсектора, крупных госмонополий и госучреждений произошло аккурат после визита Петра А в США и жестких требований Вашингтона по части борьбы с коррупцией. Видать к Петру едет ревизор, и тут без вируса никак не отпетлять", - написал на своей странице в Facebook политический эксперт Михаил Павлив.

Читайте также: Вирус-вымогатель шагает по планете