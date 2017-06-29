наверх
29.06.201716:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Павлив: почему вирус Petya.A на руку Порошенко

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (60)

    (обновлено: )69390
    Политический эксперт Михаил Павлив предположил, что вирус Petya.A не случайно атаковал украинский госсектор сразу же после визита президента Порошенко в Вашингтон и накануне визита ревизора из Соедиенных Штатов Америки.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    В Украине во время массированной хакерской атаки были инфицированы 12,5 тыс. компьютеров, говорится в блоге компании Microsoft. Вирус распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения (ПО) M.E.Doc украинского производства. Атаку провели с помощью "вируса-вымогателя", который является новым вариантом вредоносного ПО Ransom: Win32/Petya, но "является более изощренным". 

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хакерский вирус Petya.A: украинский след

    В компании добавили, что процесс заражения был запущен после легального обновления M.E.Doc. 

    Жертвами атаки стали: вся интернет-сеть Кабмина; Нацбанк; "Ощадбанк"; "Пивденный"; банк ОТП; "Укртелеком" (не работает контакт-центр и компьютерные системы центра обслуживания абонентов); "Укргаздобыча"; "Укрэнерго"; "Укрпочта"; "Укрзализныця"; киевский метрополитен (вирус заблокировал оплату банковскими картами); сайты "Украинского медиа холдинга" (UMH); аэропорт "Борисполь"; "Эпицентр"; "Новая почта"; ДТЭК; "Укрэнерго"; "Киевэнерго"; сеть заправок ТНК, KLO и Wog; ПCГ "Ковальская"; ТРК "Люкс" (24 канал, радио "Люкс" и др.); "Антонов"; "Киевводоканал"; "Запорожьеоблэнерго"; "Днепроэнерго" и Днепровской электроэнергетической системы.

    "В Майкрософте сообщили — вирус Petya.A таки стартовал с Украины, после обновления софта отечественной бухгалтерской программы которую пользуют госорганы и банковский сектор. Ты ба, какое совпадение! Падение финсектора, крупных госмонополий и госучреждений произошло аккурат после визита Петра А в США и жестких требований Вашингтона по части борьбы с коррупцией. Видать к Петру едет ревизор, и тут без вируса никак не отпетлять", - написал на своей странице в Facebook политический эксперт Михаил Павлив.

    Читайте также: Вирус-вымогатель шагает по планете

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Обстрелы в Донецкой области. Архивное фото
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Погибший офицер разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест