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    Атака вируса Petya. Комментарий киберполиции

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (49)

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    Спикер Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что за прошедшие сутки в департамент киберполиции НП поступило более 1 тысячи сообщений о незаконном вмешательстве в работу компьютерных сетей.
    Нацполиция Украины/Youtube

    "Сейчас уже начато 23 уголовных производства по фактам несанкционированного вмешательства в электронно-вычислительные системы как государственных, так и частных учреждений, организаций, предприятий. Еще по 47 фактов решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", — заявил Тракало.

    Компьютер, пострадавший от вируса Petya.A
    nashkiev.ua/Мирослав Ганущак
    Дурак ты, Petya. Хакерский вирус поставил госорганы Украины на уши

    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. 

    По данным антивирусной компании ESET, атака началась из Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

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