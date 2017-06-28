Вирус Petya не задел жизненные органы ДНР

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что внезапная хакерская атака на компьютерные системы компаний, банков и госструктур в Украине наглядно продемонстрировала низкий уровень информационной безопасности в государстве. В то же время в министерстве связи ДНР отметили, что, несмотря на тиражируемые в украинских СМИ слухи, в городах и районах республики нет ни одного зараженного сегмента инфраструктуры связи. В ведомстве подчеркнули, что специалисты постоянно работают над усовершенствованием методов и усилением уровня защиты региональных информационных систем.

"Сегодня около полудня вирус поразил сети целого ряда крупных украинских компаний, в том числе правительственные системы Украины. Атаке подверглись "Укрзализниця", "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Новая Почта", сети магазинов "Эпицентр", "Ашан" и украинские операторы такие, как "Киевстар", "Life", "Укртелеком", – сообщил министр связи самопровозглашенной ДНР Виктор Яценко.

В ведомстве добавили, что вирус распространяется очень быстро и проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows – перегружается и зашифровывается. При этом ряд украинских СМИ заявили, что стратегически важные объекты инфраструктуры и предприятия ДНР тоже подверглись мощной вирусной атаке. Сообщалось, что вирус якобы поразил компьютерные сети и заблокировал функционирование многих предприятий в Донецке, Горловке, Макеевке и других городах Донбасса. В свою очередь в министерстве связи самопровозглашенной республики говорят об обратном и утверждают, что в настоящее время в Донецке и других районах региона фактов заражения компьютеров не зафиксировано.

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"Можно констатировать очень низкий уровень информационной безопасности в Украине, который поражает своей глубокой отсталостью и коррупцией. В свою очередь, могу уверенно заявить, что в Донецкой народной республике нет ни одного зараженного сегмента инфраструктуры связи, но для усовершенствования методов и усиления уровня защиты государственных информационных систем республики крайне необходимо принять закон об информатизации", – подчеркнули в минсвязи непризнанной ДНР.

Напомним, что 27 июня около полудня некий вирус-вымогатель под названием "Petya" атаковал компьютерные системы украинских предприятий, банков, государственных учреждений, ресурсы правительственных структур. В числе пострадавших – "Ощадбанк", "Укрзализныця", "Новая Почта", "Укрпочта", аэропорт "Борисполь", Киевский метрополитен, сети магазинов "Эпицентр-К", "Ашан" и многие другие. Кроме того, вирус поразил операторов связи "Киевстар", "Life", "Укртелеком", а также ряд украинских телеканалов, интернет-изданий и радиостанций. Ряд высокопоставленных украинских политических и государственных деятелей уже успели обвинить Россию в масштабной хакерской атаке на территории Украины.

В частности, в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что видят российский след в создании и распространении компьютерного вируса. По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, всем государственным учреждениям необходимо войти в защищенный контур Интернета и выполнять рекомендации специалистов по кибербезопасности. Позже в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что ситуация относительно кибератаки находится под контролем – по состоянию на вечер вторника работа ряда сайтов государственных структур и организаций была восстановлена.