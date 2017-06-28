Мировая пресса: атака с вертолета в Венесуэле, вирус-вымогатель Petya

РИА Новости Украина

Атака на здание верховного суда в Каракасе

Вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), во вторник вечером облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал здание верховного суда Венесуэлы, об этом пишут такие издания, как New York Times, Washington Post, Guardian, Independent и другие.

Как передают СМИ, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что с вертолета были сброшены несколько гранат на здание верховного суда и министерства внутренних дел Венесуэлы. Лидер государства назвал произошедшее террористической атакой и заявил о приведении армии в готовность.

Как отмечает газета Guardian, "инцидент произошел спустя несколько часов после того, как Мадуро предупредил, что он и его соратники прибегнут к оружию, если его правительство будет свергнуто недемократическими силами".

"Это был редкий случай восстания со стороны правительственного персонала страны, которая находится на грани из-за массовых протестов и экономического кризиса", — пишет New York Times.

"После трех месяцев почти ежедневных протестов, Венесуэла может завестись с полоборота. Новости о пилоте-диссиденте и мобилизации сил безопасности привели к слухам о госперевороте, которые пронеслись по социальным сетям Венесуэлы. К вечеру вторника, однако, выяснилось, что правительство Мадуро сохранило контроль", — пишет Washington Post.

Очередная масштабная кибератака

Внимание всех мировых СМИ (Guardian, Independent, Telegraph, Express, Evening Standard, Monde, Figaro, New York Times, Washington Post и многих других) привлекло сообщение о масштабной кибератаке в Европе и США.

Во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру.

Газета Independent пишет, что вирус может стать "потенциальным повторением" атаки с вирусом WannaCry, которая произошла в мае. Она также отмечает, что эта кибератака стала крупнейшей в истории Украины.

Как отмечает издание Telegraph, компьютеры с самой последней версией программного обеспечения Microsoft должны быть в безопасности. Как отмечает газета NYT, эксперты в компании по компьютерной безопасности Symantec заявили, что "в новой атаке использовался тот же хакерский инструмент, созданный Агентством национальной безопасности, который использовался в атаках WannaCry". Речь идет об инструменте под названием Eternal Blue.

Как пишет газета Guardian со ссылкой на старшего вице-президента по стратегии обеспечения кибербезопасности в компании Proofpoint Райана Калембера (Ryan Kalember), пока что не создается впечатления, что компьютеры получили вирус через электронные письма, как это было в случае с WannaCry.

Фирма Манафорта работала на украинскую Партию регионов

Консалтинговая фирма экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта зарегистрировалась иностранным агентом из-за работы на украинскую Партию регионов, пишут зарубежные СМИ, среди них Washington Post, Politico, Hill, Washington Examiner, Wall Street Journal, Huffington Post, Daily Mail и другие.

По данным газеты Washington Post, которая ссылается на документы, поданные фирмой на регистрацию в минюст США, речь идет о работе Манафорта с Партией регионов в 2012-2014 годах (тогда партия находилась у власти в Украине), за которую бизнес Манафорта получил 17,1 миллиона долларов. При этом более 4 миллионов были потрачены на продвижение интересов партии, включая опросы и местные зарплаты на Украине. Манафорт подал документы в минюст задним числом.

Газета Politico отмечает, что представитель экс-главы штаба Джейсон Малони не сказал напрямую, почему Манафорт не раскрыл свою деятельность ранее. Как сообщил газете Hill представитель Манафорта, подача документов не связана с продолжающимся расследованием "вмешательства РФ" в президентские выборы 2016 года.

Шведский актер, известный по трилогии "Миллениум", скончался от рака

Шведский актер Микаэль Нюквист, известный по роли в экранизации трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона, скончался в возрасте 56 лет от рака легких, пишут зарубежные СМИ (New York Daily News, Variety, Hollywood Reporter, Washington Post, Los Angeles Times, New York Times, USA Today, Daily Mail, Sun, Huffington Post, Guardian).

Нюквист скончался во вторник в Стокгольме в окружении семьи.

"Задор и страсть Микаэля были заразительными для тех, кто его знал и любил. Его любовь к искусству чувствовали все, кто имел удовольствие работать с ним", - приводит издание Hollywood Reporter заявление семьи актера.

У актера осталась жена и двое детей. В фильмах "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнём" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" он снимался вместе с Нуми Рапас. Как напоминает газета USA Today, в американской адаптации этих фильмов роль Нюквиста играл английский актер Дэниел Крейг.

Как отмечает газета Los Angeles Times, в Голливуде Нюквист играл большой спектр запоминающихся ролей, включая фильмы "Джон Уик" и "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". Кроме того, ряд фильмов с участием Нюквиста еще не вышли: например картины режиссеров Томаса Винтерберга и Терренса Малика.

По данным издания Variety, в 2010 году актер опубликовал мемуары "Just After Dreaming", где собраны его воспоминания из детства и детали его жизни, например, факт нахождения его биологических родителей в возрасте 30 лет.