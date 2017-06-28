Скончался актер, сыгравший в фильме "Девушка с с татуировкой дракона"

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Шведский актер Микаэль Нюквист, наиболее известный по роли в экранизации трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона, скончался в возрасте 56 лет от рака легких, передает агентство Рейтер со ссылкой на представительницу актера Алиссу Гудман.

Michael Nyqvist RIP Знаменитый шведский актер Микаэль Нюквист

Как сообщила Гудман, Нюквист скончался во вторник в Стокгольме в окружении семьи. "Задор и страсть Микаэля были заразительными для тех, кто его знал и любил. Его любовь к искусству чувствовали все, кто имел удовольствие работать с ним", — говорится в ее заявлении. У актера осталась жена и двое детей.

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Большую популярность Нюквист получил, сыграв Михаэля Блумквиста в экранизации трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона. В фильмах "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнём" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" он снимался вместе с Нуми Рапас. В 2011 году он снялся в фильмах "Погоня" и "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".