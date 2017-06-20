Попытка теракта в Париже: жертв нет, преступник скончался

РИА Новости Украина

Ход событий

Инцидент произошел в 15.48 (16.48 по Киеву) на самой известной авеню Парижа с Елисейских полях, в сотне метров от резиденции президента Франции, пишут РИА Новости.

"В очередной целью террористов во Франции стали сотрудники правоохранительных органов. Колонна эскадрона жандармерии следовала по Елисейским полям, когда головной фургон справа протаранила машина неизвестного. В автомобиле находилось оружие и взрывчатка. Нападавший скончался", — сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон.

Жандармы оперативно обеспечили периметр безопасности, перекрыв Елисейские поля и не допуская граждан. На место прибыло подкрепление полиции, близлежащая станция метро была закрыта. По данным властей, в результате происшествия не пострадал никто из сотрудников правоохранительных органов или гражданских.

Известен спецслужбам

По информации телеканала BFMTV, нападение совершил мужчина в возрасте 31 года, известный французским спецслужбам как потенциально представляющий угрозу безопасности (fiche S).

В настоящее время район полностью оцеплен правоохранительными органами, на месте происшествия работают саперы и специалисты. Согласно предварительной информации, в автомобиле злоумышленника находился как минимум один газовый баллон, автомат Калашникова, пистолеты и боеприпасы.

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Расследование инцидента поручено антитеррористическому подразделению прокуратуры Парижа. Следователям предстоит установить возможные связи преступника с террористами и то, были ли у него сообщники либо он действовал один.

Чрезвычайно высокий уровень угрозы

Комментируя происшествие, глава МВД Франции подчеркнул, что уровень террористической угрозы во Франции чрезвычайно высок. Он выразил мнение, что необходимо сохранить действующий во Франции режим ЧП, чтобы позволить правоохранительным органам более эффективно противостоять террористам.

REUTERS Charles Platiau Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже

Это второе нападение на Елисейских полях за несколько месяцев. Так, вечером 20 апреля, за два дня до выборов президента Франции здесь произошла атака на полицейских, в результате которой один страж порядка погиб, его коллега получил ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем полиции.