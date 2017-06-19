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    Прощание с Алексеем Баталовым в Москве

    (обновлено: )36310
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Церемония прощания с актером Алексеем Баталовым проходит в Большом зале Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Супруга актера Гитана и первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Иосиф Кобзон на церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Большом зале Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Иосиф Кобзон и заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Валентина Терешкова на церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Большом зале Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Председатель комиссии по культуре при Мосгордуме, актер, режиссер Евгений Герасимов (в центре) выступает на церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Большом зале Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Церемония прощания с актером Алексеем Баталовым проходит в Большом зале Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Церемония прощания с актером Алексеем Баталовым проходит в Большом зале Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Супруга Актера Гитана Леонтенко (справа) на церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Большом зале Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Режиссер Владимир Меньшов с супругой актрисой Верой Алентовой на церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Большом зале Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Церемония прощания с актером Алексеем Баталовым проходит в Большом зале Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Актер Александр Панкратов-Черный (в центре) выступает на церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Большом зале Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Жители города в очереди у Дома кино, где проходит церемония прощания с актером Алексеем Баталовым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Очередь у Дома кино, где проходит церемония прощания с актером Алексеем Баталовым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Церемония прощания с актером Алексеем Баталовым проходит в Большом зале Дома кино.

    В понедельник, 19 июня, в Москве прошла церемония прощания с народным артистом СССР Алексеем Баталовым.

    Смотрите также: Алексей Баталов: избранный судьбой, эталон благородства и вкуса

    Проститься с актером пришли сотни человек, в том числе режиссер Владимир Меньшов, актриса Вера Алентова, мультипликатор Юрий Норштейн.

    Баталов скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что он два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже актер был переведен в реабилитационный центр. Похоронят Алексея Баталова на Преображенском кладбище, согласно его завещанию. Там же похоронены мать Баталова, актриса Нина Ольшевская (1908 — 1991), и его единоутробный брат актер, режиссер Борис Ардов (1940 — 2004).

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