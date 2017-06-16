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    Алексей Баталов: избранный судьбой, эталон благородства и вкуса

    (обновлено: )17910
    Всю жизнь Баталов стремился к искусству: и в столице, и в далекой крохотной Бугульме, куда был эвакуирован вместе с матерью во время войны, и в армии. Казалось, его судьба неразрывно связана с театром, но в середине 50-х актер принял главное решение в карьере и ушел в кино.
    Алексей Баталов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Актер Алексей Баталов запомнился миллионам зрителей по роли слесаря Георгия Ивановича, попросту Гоши, из оскароносного фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". За ним закрепился статус секс-символа 80-х, но сам артист был слишком скромен, чтобы относиться к этому всерьез. Народный и родной, Баталов мирно ушел из жизни в возрасте 88 лет.

    Безупречный вкус

    Алексей Баталов родился в 1928 году в семье театральных деятелей, он буквально вырос на сцене МХАТа, дни и ночи проводя среди пестрой круговерти закулисья. Мальчик был уверен, что весь мир — совсем как у Шекспира — театр, и не представлял себе взрослых людей, которые занимались чем-то помимо творчества. Позже, в квартире отчима, сатирика и драматурга Виктора Ардова, он проводил вечера в окружении великих поэтов и писателей — Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака.

    Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Умер Алексей Баталов — всегда положительный герой

    Всю жизнь Баталов стремился к искусству: и в столице, и в далекой крохотной Бугульме, куда был эвакуирован вместе с матерью во время войны, и в армии. Казалось, что его судьба неразрывно связана с театром, но в середине 50-х актер принял главное решение в карьере и ушел в кино. Именно кинематограф принес ему невероятную известность. "Большая семья", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и, наконец, "Москва слезам не верит" — каждый фильм с участием Баталова становился безусловным шедевром. При этом актер никогда не гнался за количеством, только за качеством, а потому с годами он все реже и реже появлялся на большом экране: безупречное чутье не позволяло ему сниматься в иных картинах, пишут РИА Новости.

    "Когда фильмы выходят, я благодарю бога за то, что отказался. Роли-то бывают хорошими — другое дело, чем они оборачиваются на экране. Это ты, а рядом с тобой стоит нечто, оно может тебя испачкать. Работая с Хейфицем или Роммом, я прекрасно понимал, о чем у нас идет речь. Я знал, что мы работаем не за страх, а за совесть, и есть смысл тратить на это жизнь. Но стоит ли садиться в эту лодку со случайными, ненужными тебе людьми?" - так он пояснял свой выбор.

    Свои безграничные творческие силы Баталов продолжал развивать в самых разных направлениях: он попробовал себя в качестве режиссера, сняв картины "Шинель", "Три толстяка" и "Игрок", работал на радио, писал стихи и сценарии, преподавал на актерском факультете ВГИКа.

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    Баталова надо уметь смотреть

    Народный артист СССР Алексей Баталов скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

    Прощание с актером пройдет в Доме кино 19 июня, а похоронят его на Преображенском кладбище, как было сказано в завещании артиста.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Алексей Баталов

    Известие о кончине Алексея Баталова российские культурные деятели восприняли как личную потерю, вспоминая его как человека необыкновенной интеллигентности, доброты, ума и таланта. Известный российский режиссер Владимир Наумов, постановщик картины "Бег", в которой Баталов исполнил одну из главных ролей, признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Вместе с Баталовым они планировали новую картину.

    "Ушел из жизни поразительный во всех отношениях человек. Он был чрезвычайно добр, что вообще редко случается сегодня. Сейчас нет друзей, а есть приятели временные. Алексей Баталов был постоянным, верным другом. Он был честным, с внутренним благородством и необыкновенным талантом человек", — сказал Наумов в беседе с РИА Новости.

    Народный артист РСФСР Алексей Баталов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биография Алексея Баталова. Справка

    Он назвал Баталова великим актером, замену которому найти невозможно.

    "Будет ли заполнена та пустота, которая образовалась после ухода этого спокойного, чистого, достойного и необычайно талантливого человека?" - задался вопросом режиссер и добавил, что невозможно словами объяснить величие таланта Баталова.

    "Баталова надо уметь смотреть — приглядываться к движениям его рук, к выражению глаз", — отметил режиссер.

    Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой отметил благородное отношение Баталова к жизни и окружающим его людям.

    "Человек он был совершенно удивительный — и не только как актер. Он был одним из последних настоящих русских интеллигентов", — сказал Толстой.

    По его словам, Баталов перенес "благородное отношение к жизни" и в свою работу, и в процесс обучения студентов во ВГИКе, и в свои отношения с людьми.

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    Алексей Баталов и Наталья Вавилова - кадр из фильма "Москва слезам не верит"

    Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал кончину Баталова невосполнимой утратой для всей российской культуры. Он подчеркнул, что роли актера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

    "Алексей Владимирович прожил долгую и интересную жизнь, воспитал не одно поколение талантливых артистов, его любили, перед ним преклонялись, но сам он был человеком удивительно скромным, интеллигентным и никогда не кичился своей невероятной популярностью. Эта удивительная внутренняя душевная чистота сделала его по-настоящему народным и родным для миллионов наших соотечественников", — сказал Мединский.

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