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    Умер Алексей Баталов — всегда положительный герой

    (обновлено: )28611
    Ушел из жизни Алексей Баталов. Кинокритик и публицист Кирилл Разлогов объяснил, как талантливый актер стал легендарной фигурой советского кино.
    Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Мария Шелудякова, для РИА Новости Украина

    Алексей Баталов останется в памяти как талантливый актер, художник и педагог, которого будут с теплотой вспоминать многочисленные ученики, рассказал Sputnik кинокритик Кирилл Разлогов.

    Самые известные роли народного артиста СССР – Борис Бараздин в фильме Михаила Калатозова "Летят журавли", который получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля в 1958 году, и Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", пишет Sputnik.

    Народный артист РСФСР Алексей Баталов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биография Алексея Баталова. Справка

    На съемочной площадке ему удавалось создавать сложные, многоаспектные характеры. Актера запомнят по совокупности образов, соединенных в едином, специфическом образе простого человека: уязвимого, человечного и тонкого.

    "Роль в фильме "Летят журавли" придала его карьере международный характер. Значительно позднее он сыграл в фильме "Москва слезам не верит", который в коммерческом и творческом плане стал одним из самых успешных фильмов периода, который мы незаслуженно называем эпохой застоя, – отметил Разлогов. – Оба образа, безусловно, положительные, но они не обладают теми чертами, которыми наделялись положительные герои в догматическом варианте социалистического реализма".

    Алексей Баталов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Алексей Баталов. Кадры из жизни и кино

    Творчество Баталова, уверен кинокритик, сделало многое для понимания того человеческого измерения, которое сохранялось все годы советского периода российской истории. Кроме того, легендарный актер был выдающимся педагогом и воспитал во ВГИК несколько поколений талантливых артистов.

    Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в возрасте 88 лет в одной из московских больниц. Умер тихо, во сне – вечером заснул, а утром не проснулся. Сообщается также, что накануне к нему в палату приходил священник. Алексей Баталов два месяца находился в больнице, после того как сломал ногу, позже его перевели в реабилитационный центр.

    Баталов родился в 1928 году в театральной семье. В кино он дебютировал в 1944 году, а в 1950 году окончил Школу-студию МХАТ. Актер снялся более чем в 40 фильмах. В 2008 году имя Алексея Баталова присвоили Бугульминскому государственному русскому драматическому театру.

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